Bitter für Gitter: SVG Göttingen siegt weiter - achter Dreier in Serie

Die SVG Göttingen bleibt in der Fußball-Landesliga das Maß aller Dinge. Gegen Kellerkind SC Gitter gewannen die Schwarz-Weißen vor 202 Zuschauern nach einer einseitigen Partie 3:1 (1:0). Für den Spitzenreiter war es der elfte Sieg im zwölften Spiel, der achte davon in Folge! „Es war unfassbar schwer, weil Gitter nur verteidigt hat. Ansonsten gibt es Nichts zu meckern, nur das Gegentor nervt“, so Trainer Dennis Erkner.

Der Matchplan der Gäste war von der ersten Sekunde an ersichtlich: Mit Fünferkette und elf Mann in der eigenen Hälfte wollte der SC die „Ballermänner vom Sandweg“ stoppen. Der Plan ging schon nach vier Minuten in die Hose. Ali Ismail ging auf links durch, scheiterte aber an Gäste-Keeper Thorben Hoffmann. Kollege Josú de las Heras Vicuña machte es im Nachschuss besser, 1:0 (4.). Wenig später hätte schon das 2:0 fallen müssen, innerhalb von nur sieben Sekunden nagelten Justin Taubert und Benjamin Duell das Leder an den rechten Pfosten (10.).

In der Folgezeit war bei der SVG, die zunächst ohne den 20 Tore-Sturm Lamine Diop (Schulterverletzung) und Nikolas Krenzek (Bank) auskommen musste, viel Geduld gefragt. Die SVG kombinierte ballsicher bei gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, doch gegen die eng gestaffelte Gästeabwehr blieben Torchancen Mangelware, zumal es die SVG zu oft durch die Mitte versuchte. Torchancen oder Torschüsse der Gäste? Fehlanzeige!

Nach dem Wechsel der erste Torschuss der Gäste, der Freistoß von Sebastian Hiebsch ging knapp drüber (49.). Die Antwort der SVG folgte prompt: schöner Querpass von Rolf-Hendrik Ziegner zurück in der Rückraum und Kapitän Florian Evers mit Traumtor aus gut 20 Metern ins rechte Eck (51.). Das Anschlusstor der Gäste fiel wie aus heiterem Himmel, SVG-Keeper Dennis Henze konnte auf nassem Geläuf eine scharfe Hereingabe nicht festhalten, Mario Errico staubte zum 2:1 ab (65.). Doch wieder antwortete die SVG nur wenig später. Freistoß Evers auf den langen Pfosten auf den starken Yannick Broscheit, der per Kopf in die Mitte und Josú de las Heras Vicuña ebenfalls per Kopf zum 3:1 (67.). „Das haben wir im Training lange einstudiert“, freute sich Evers nach dem Spiel. Ein höherer Sieg wäre durchaus möglich gewesen, doch die SVG konnte weitere Chancen in der zweiten Hälfte durch Duell (55.), Evers (57.) und Broscheit (60./75.) nicht nutzen.

„Der Gegner wollte keinen Fußball spielen, aber wir haben die Ruhe bewahrt. Es hat lange gedauert, doch wir haben die verdienten drei Punkte eingefahren. Das ist alles, was zählt“, so die Bilanz des Kapitäns.

Tore: 1:0 de las Heras Vicuña (4.), 2:0 Evers (51.), 2:1 Errico (65.), 3:1 de las Heras Vicuña (67.). luc/gsd