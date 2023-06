Das Saisonende kommt näher: Eintracht Northeim fährt zum VfL Wahrenholz

Von: Marco Washausen

Zwei Treffer erzielte Maurice Weinhardt beim Northeimer 6:2-Hinspielsieg gegen Wahrenholz. Sonntag steigt der zweite Vergleich mit diesem Gegner. © Kaja Schirmacher

Die Luft ist raus bei den Landesliga-Fußballern des FC Eintracht Northeim. Das jüngste 1:6 bei Absteiger Acosta Braunschweig war, wenn auch ersatzgeschwächt angetreten, ziemlich ernüchternd.

Northeim – Nach vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen ist die Mannschaft auf den zwölften Platz abgerutscht. Sonntag (15 Uhr) steht das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Gastgeber der Eintracht ist der untere Tabellennachbar VfL Wahrenholz im Landkreis Gifhorn.

Und dann geht es um die sprichwörtliche goldene Ananas. Bei lediglich zwei noch ausstehenden Partien haben die Gastgeber bei acht Punkten Vorsprung nichts mehr zu befürchten. Letzte Zweifel am nächsten Jahr Landesligazugehörigkeit beseitigten die Wahrenholzer mit vier Zählern über Pfingsten, als es ein 2:2 beim TSV Landolfshausen/Seulingen und ein 3:2 beim zweitplatzierten MTV Wolfenbüttel gab. Damit können also auch die Wahrenholzer die Saison gemütlich ausklingen lassen - wie es die Northeimer bereits seit geraumer Zeit tun.

Im Hinspiel bekamen die Zuschauer im Gustav-Wegner-Stadion satte acht Treffer zu sehen. Das 6:2 wirkt allerdings in der Statistik viel deutlicher, als es Anfang November zumindest zwischenzeitlich tatsächlich war. Nach Treffern von Maurice Weinhardt (2) und Massimo Röttger war zur Pause beim 3:0 eigentlich alles entschieden. Doch nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 (67.) wackelte die zuvor so dominante Eintracht. Erst späte Treffer von Grunert (84.) und Danneberg (85./89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Nicht mit nach Wahrenholz fahren Trainer Malte Froehlich und Julen Mediavilla, die bei der Kleinfeldfußball-WM in Essen sind.

