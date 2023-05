Der Ballermann der Liga kommt: Eintracht Northeim empfängt den Lehndorfer TSV mit Top-Stürmer Marius Homann

Von: Marco Washausen

In den entscheidenden Phasen waren die Northeimer im Derby gegen Göttingen 05 früher am Ball. Hier Kapitän Marc-Yannik Grunert beim Kopfball. © Hubert Jelinek

Ein Duell aus dem Mittelfeld der Fußball-Landesliga bekommen die Zuschauer am Sonntag ab 14 Uhr im Gustav-Wegner-Stadion zu sehen. Wenn dort der FC Eintracht Northeim den Lehndorfer TSV zu Besuch hat, spielt der Neunte gegen den Zehnten.

Northeim – Bei der Generalprobe für die Derbys in Nörten-Hardenberg (Sonntag, 14. Mai) sowie daheim gegen Landolfshausen/Seulingen (Sonntag, 21. Mai) möchten die Gastgeber sich wieder von ihrer besseren Seite präsentieren. Das gelang am vergangenen Wochenende nur teilweise. 90 guten Minuten beim Derby-2:0 gegen Göttingen 05 folgte eine ernüchternde 1:6-Packung bei Eintracht Braunschweig II.

Dieses Auf und Ab ist kennzeichnend für die vergangenen Wochen. Konstanz fehlt der jungen Mannschaft noch. Mehr als zwei Erfolgserlebnisse in Serie gelangen in diesem Jahr noch nicht. Als man nach Erfolgen gegen Hainberg und Bad Harzburg die Möglichkeit zum dritten Dreier hatte, gab es ein 1:3 in Kästorf. Es folgten Sieg und Niederlage im Wechsel.

Das Gute: Bleibt es bei dieser Wellenbewegung, dann gibt es Sonntag einen Heimsieg. Dafür spricht ebenfalls, dass Lehndorf zuletzt von fremden Plätzen nichts Zählbares mitbrachte. Bei der SVG Göttingen (0:4) und in Seulingen (1:2) gab es Niederlagen. Mit einem 7:2 gegen Lengede und einem 3:2 gegen Acosta Braunschweig hat sich der TSV allerdings Luft nach unten verschafft.

Der erste Vergleich im Oktober blieb ohne Sieger (1:1). Aufpassen müssen die Gastgeber auf Marius Homann, der im Hinspiel fehlte. Er ist mit bisher 29 Treffern der „Ballermann“ der Liga und markierte von den zehn letzten TSV-Treffern allein sieben. Über die Hälfte der Lehndorfer Buden geht auf sein Konto.

(Marco Washausen)