Der dritte Dreier soll her: Eintracht Northeim empfängt am Sonntag den TSC Vahdet Braunschweig

Von: Marco Washausen

Nachbar Bovenden wurde im vergangenen Heimspiel 2:0 besiegt. Hier Raphael Peinemann (links) gegen Sven Iloge. Sonntag kommt Vahdet Braunschweig. © Kaja Schirmacher

2:0 daheim gegen den Bovender SV, 2:1 bei der SVG Göttingen. Logisch, dass die Stimmung bei den Landesliga-Fußballern des FC Eintracht Northeim nach diesen beiden Derbys besser kaum sein könnte.

Northeim – Die nächsten 90 Minuten geht es zwar nicht gegen einen Klub aus der direkten Nachbarschaft. Dennoch ist das Ziel eindeutig. Wenn am Sonntag (15 Uhr) der TSC Vahdet Braunschweig ins Gustav-Wegner-Stadion kommt, dann soll der dritte Dreier in Serie eingefahren werden.

Trainer Philipp Weißenborn war bereits vor dem Duell am Sandweg gegen die SVG recht optimistisch, Zählbares von dort mitnehmen zu können. Und er sollte richtig liegen. „Die Siegesfeier war toll. Man soll Feste feiern, wie sie fallen“, heißt es im Spielbericht auf der Eintracht-Internetseite. Das hatte sich das Team auch absolut verdient.

Doch längst gilt die Konzentration dem nächsten Gegner. Vahdet ist in dieser Saison noch unbesiegt. Einem 1:1 gegen FT Braunschweig folgte ein 2:2 in Kästorf. Zuletzt gab es ein 4:0 gegen Wahrenholz. Das jüngste Duell der Northeimer mit den Braunschweigern ist noch gar nicht so lange her. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison trennten sich die Mannschaften am Rhumekanal mit einem 1:1. Das Hinspiel hatte die Eintracht mit 3:4 verloren. In dieser Bilanz ist also durchaus noch Verbesserungspotenzial vorhanden.

Saisoneröffnung

Wer Sonntag bei der Partie dabei sein will, sollte sich vielleicht schon früher auf den Weg machen. Ab 11 Uhr findet im Stadion die offizielle Saisoneröffnung des FC Eintracht statt. Neben einem Grillbuffet haben sich die Verantwortlichen noch ein paar andere Dinge einfallen lassen, um den Besuchern den Tag zu verschönern. Die Krönung wären aber natürlich drei Punkte gegen Vahdet Braunschweig.

