Tabellenführer SSV Nörten-Hardenberg empfängt TuSpo Petershütte

Fußball-Landesliga: Der Aufsteiger will am Samstag ab 14 Uhr den vierten Sieg im vierten Spiel

+ © Ottmar Schirmacher Ein hartes Stück Arbeit war vergangenen Sonntag der Heimsieg gegen Hainberg für die Nörtener. Am Samstag kommt die Vertretung von TuSpo Petershütte an die Bünte. © Ottmar Schirmacher

In der noch jungen Saison der Fußball-Landesliga wird der SSV Nörten-Hardenberg den Vorschusslorbeeren aktuell vollauf gerecht. Jetzt gilt es die Frage zu beantworten, ob der Aufsteiger auch in der vierten Partie am Samstag (15 Uhr) auf eigenem Platz gegen Tuspo Petershütte seine Erfolgsserie fortschreiben kann.