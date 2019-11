Derby abgesagt, SVG Göttingen im Topspiel auswärts

Fußball-Landesliga

In Braunschweig auf ein Tor aus: Der SVGer Ali Ismail (rechts, hier gegen Kästorfs Tores-Civan Agirman).

Diese Spielabsage kommt nicht überraschend: Aufgrund des Regens in den vergangenen Tagen und der daraus resultierenden schlechten Platzverhältnisse wurde das Derby in der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Landolfshausen/Seulingen und dem SC Hainberg bereits am Freitag abgesagt. Tabellenführer SVG Göttingen tritt am Sonntag zum nächsten Spitzenspiel beim Dritten Vahdet Braunschweig an.