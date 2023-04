Derby an der Bünte: Der SSV Nörten-Hardenberg bekommt Besuch von der SVG Göttingen

Szene aus dem Pokalspiel im August: Bent Friebe (links) und Christian Horst mit dem Göttinger Yannis Fischer. Sonntag geht es um Landesligapunkte. © Ottmar Schirmacher

Im fünften Heimspiel am Stück trifft der SSV Nörten-Hardenberg in der Fußball-Landesliga am Sonntag (15 Uhr) auf die SVG Göttingen. Damit kommt nach dem MTV Wolfenbüttel ein weiterer Oberliga-Absteiger an die Bünte.

Nörten-Hardenberg – Ob dieses Knüllers hoffen die Gastgeber nicht nur auf eine stattliche Kulisse, sondern auch auf Punkte. Schließlich ist die Elf vom Sandweg ein direkter Konkurrent im Rennen um die besten Plätze hinter Fast-Meister Vorsfelde. Mit dem überzeugenden 5:1 gegen den MTV Wolfenbüttel haben die SSV-Kicker beste Werbung in eigener Sache gemacht. Nach zuvor einigen durchwachsenen Vorstellungen hat die Mannschaft mit ihrer taktischen, spielerischen und vor allem kämpferischen Leistung überzeugt.

„Platz drei und das Erreichen des Pokalendspiels sind unsere Ziele“, sagt Trainer Oliver Gremmes. „Die SVG spielt guten Fußball und ist natürlich zurecht vorn dabei. Die SVGer werden gerade in diesem Derby alles daran setzen, ihrem Trainer Dennis Erkner auf seiner Abschiedstournee eine Freude zu machen. Da können Kleinigkeiten entscheiden. Zudem wird der jüngste Sieg gegen Lehndorf nach der vorherigen Niederlagenserie Auftrieb geben“, vermutet Gremmes.

In der zweiten Pokalrunde schaltete Nörten-Hardenberg die SVG am 10. August mit 2:1 aus (Tore: Nils Hillemann und Hendrik Sinram-Krückeberg / Gegentreffer von Christian Horst per Eigentor). Im Hinspiel der Punktrunde am Sandweg hatten sich die Kontrahenten 1:1 getrennt. Dabei hatte Nörtens Julian Keseling gegen seinen früheren Verein zum 1:0 getroffen. Für das Duell am Sonntag fällt der Abwehrorganisator urlaubsbedingt allerdings aus. Baar (verletzt) und H. Sinram-Krückeberg (fünfte Gelbe) fehlen ebenso. Mit dem 4:0 am Sonntag gegen Lehndorf scheint die SVG rechtzeitig zum Derby in die Erfolgsspur zurückgefunden zu haben. Zuvor hatten die Schwarz-Weißen vier Niederlagen in Folge kassiert.

(Ottmar Schirmacher)