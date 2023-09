Der vierte Sieg in Serie! Eintracht Northeim gewinnt 3:2 beim SSV Kästorf

Von: Marco Washausen

Raphael Peinemann und Co brachten am Sonntag drei Punkte aus Kästorf mit. © Kaja Schirmacher

Eintracht Northeim bleibt in der Fußball-Landesliga in der Spur. Am Sonntag gelang mit dem 3:2 (1:0) beim SSV Kästorf der vierte Sieg in Serie. Dieser Erfolg bescherte der Eintracht zudem den zweiten Tabellenplatz.

Kästorf – Die Partie begann wie gemalt für die Gäste: Ecke von der linken Seite, in der Mitte steigt Nico Fleischmann hoch und köpft das 1:0 (4.). Gut fünf Minuten später hatte die Eintracht Glück, als ein Kästorfer den Ball nicht voll traf und Tim Tautermann diesen locker aufnehmen konnte. Nach einer knappen halben Stunde hätte es für die Gastgeber fast geklappt mit dem Ausgleich, aber nach einem Freistoß hob Tautermann ab und parierte einen Kopfball stark.

Wie in den vergangenen Wochen hatte Northeims Gegner phasenweise mehr Spielanteile, machte aber nichts daraus. Dabei kam der Eintracht auch zugute, dass mit Leander Petry (fünf Saisontore) der bis dato einzige SSV-Torschütze der Saison nicht dabei war.

Für die zweiten 45 Minuten kam mit Darius Strode ein frischer Stürmer. Doch jetzt schlugen die Kästorfer zu: Der SSV kombiniert sich über rechts bis zur Grundlinie. Bei der Flanke hatte Noah Mamalitsidis in der Mitte zu viel Platz und köpfte den verdienten Ausgleich (53.).

Nun witterte Kästorf seine Chance, die Gäste überstanden diese Phase allerdings. Und als Ali Ismail sich bei einem Konter stark behauptete und auch noch Keeper Tobias Bremer ausspielte, lag Northeim wieder vorn - 2:1 (77.)! Erneut Ismail (79.) und Strode (80.) scheiterten zwar anschließend am Kästorfer Schlussmann, doch kurz darauf machte Strode den Auswärtssieg mit dem 3:1 perfekt. Der 2:3-Anschluss durch SSV-Kapitän Marcel Kröger (89.) kam zu spät. Northeim ließ danach keine nennenswerte Chance mehr zu.

Eintracht: Tautermann - Becker, Fleischmann (75. Kern), Knopf, Grünwaldt (46. Beuster) - Danneberg, Schwab (60. Fricke), Grunert, Peinemann, - Hoffmann (46. Strode), Ismail

Tore: 0:1 Fleischmann (4.), 1:1 Mamalitsidis (53.), 1:2 Ismail (77.), 1:3 Strode (84.), 2:3 Kröger (89.)

