Die letzte Hürde vor der Sommerpause: Eintracht Northeim trifft zuhause auf Vahdet Braunschweig

Von: Marco Washausen

Vor einem Monat gegen Wahrenholz gelang Alexander Knopf und Co der letzte Sieg. Nun kommt Vahdet. © Kaja Schirmacher

Mehr denn je sehnt man beim FC Eintracht Northeim das Ende der Saison 2022/2023 in der Fußball-Landesliga herbei. Geplagt von heftigen Personalsorgen schleppt sich die Mannschaft von Trainer Philipp Weißenborn seit diversen Wochen von Spieltag zu Spieltag.

Northeim – Und das mit ziemlich überschaubarem Erfolg. Am Samstag endet die Spielzeit nun endlich. Letzter Gegner der Kicker vom Rhumekanal ist der TSC Vahdet Braunschweig. Anstoß im Gustav-Wegner-Stadion ist um 17 Uhr. Und in die bevorstehenden letzten 90 Minuten vor der kurzen Sommerpause dürften die Gastgeber nicht gerade bis zur Oberkante vollgepumpt mit Selbstvertrauen gehen. Das 0:2 vor einer Woche in Wahrenholz war die vierte Niederlage in Serie, die fünfte aus den vergangenen sechs Partien. Gibt es am Samstag keinen Heimsieg, könnte die Eintracht die Saison auf Platz 13 beenden. Das ist der erste, der nicht den direkten Abstieg in die Bezirksliga bedeutet. Zwei dicke Probleme begleiten die Northeimer in den vergangenen Wochen.

1. Offensivschwäche

„Das Thema haben wir schon die ganze Serie. Der Trainer von Wahrenholz kam letzten Sonntag nach der Partie zu mir und hat mir zu der spielerisch starken Leistung gratuliert. Und er hatte Recht. Das war wirklich gut. Wir waren absolut dominant, machen aber kein Tor. Das 0:1 fällt aus dem Nichts. Dann machen wir auf, werfen alles nach vorn und kassieren das 0:2“, sagt Trainer Philipp Weißenborn. „Das ist ein Spiegelbild unserer ganzen Saison.“

2. Personalengpass

Hinzu kommen die anhaltenden Personalprobleme. Verletzungen, Krankheit und Sperren gibt es immer mal wieder, doch die Eintracht traf es ziemlich geballt. So wurde zuletzt mit Jule Ahrens die erste Frau in der Landesliga Braunschweig eingewechselt. Gut möglich, dass sie auch am Samstag im Kader steht.

„Es wird personell leider nicht besser. Da ist einfach niemand mehr“, berichtet Weißenborn. „Die Spieler aus der ehemaligen 2. Mannschaft sind größtenteils weg. Und die A-Jugend spielt selbst. Da kann ich mich auch nicht einfach so bedienen.“ Jüngst standen mit Michael Strauchmann, Mika Meyer, Moritz Balleiniger und Tadej Semenic bereits vier U19-Kicker auf dem Feld.

Vor dem Spiel am Samstag verabschiedet Eintracht einige Akteure, die den Verein verlassen werden.

