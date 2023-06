Die letzten Punkte an der Bünte: Der SSV Kästorf tritt beim SSV Nörten-Hardenberg an

Hanno Westfal (links) leistete zuletzt gegen Lengede wichtige Vorarbeit zu den Treffern. Sonntag gegen Kästorf fehlt er. © Ottmar Schirmacher

Im letzten Heimspiel der Saison 2022/23 hat der SSV Nörten-Hardenberg in der Fußball-Landesliga den SSV Kästorf zu Gast. Anpfiff für die letzten 90 Punktspielminuten an der Bünte ist Sonntag um 15 Uhr. Das Hinspiel im Kreis Gifhorn endete mit einem 1:1. Am kommenden Samstag, 10. Juni, geht es dann noch zum bereits feststehenden Meister und Oberligaaufsteiger SSV Vorsfelde.

Nörten-Hardenberg - Schon im Hinblick auf die Vorbereitung für das Pokalfinale gegen Wolfenbüttel nimmt Trainer Oliver Gremmes mit seinen Akteuren das Restprogramm um Punkte sehr ernst. Mit Kästorf kommt zunächst ein Gegner, dessen Vorzüge vornehmlich kämpferischer Natur sind. Die Vorsfelder als danach folgender Kontrahent haben dagegen nicht zuletzt aufgrund ihrer spielerischen Dominanz und Offensivstärke das Teilnehmerfeld dominiert. Die Vergleiche mit diesen beiden völlig unterschiedlichen Kontrahenten können auch für die erfahrenen Akteure im Team der Schwarz-Gelben durchaus wertvoll sein.

Nachdem Trainer Gremmes bedingt durch die vielen englischen Wochen das Trainingsprogramm jüngst noch verändert hatte, geht es jetzt im gewohnten Rhythmus weiter. „Damit ist die Mannschaft angesichts der Erfolge gut zurechtgekommen. Diese tolle Serie wollen wir weiter fortsetzen und natürlich im letzten Heimspiel unseren Anhängern noch einen Sieg liefern“, so das Vorhaben des SSV-Trainers.

Durchaus stolz können die Nörtener darauf sein, dass sie nach Meister Vorsfelde (eine Niederlage) die wenigsten Spiele (5) verloren haben. Nur Zuschauer ist am Sonntag Lucas Duymelinck, der nach seiner fünften gelben Karte aussetzen muss. Auch Hanno Westfal, Jannik Psotta und Hendrik Sinram-Krückeberg sind nicht dabei.

(Ottmar Schirmacher)