Doppel-Heimauftritt für den FC Grone

Sitzfußball oder was? Landolfshausens Jannik Meck (links) gegen Hainbergs Sergej Heckmann im Derby am Mittwoch in ungewöhnlicher Kampfposition. Da staunt der kleine Mann hinten.

Göttingen. Keine Pause über Pfingsten für die Göttinger Klubs in der Fußball-Landesliga. Die schon fast abgestiegenen Groner müssen am Samstag und Montag sogar zweimal auf den Platz.

FC Grone

Am Samstag geht es um 17 Uhr gegen die Freien Turner Braunschweig, am Montag um 15 Uhr gegen den SV Lengede (Tabellenachter). FC-Trainer Jozo Brinkwerth redet längst nicht mehr um den heißen Brei herum, sieht dem drohenden Abstieg ins Auge. Schwer vorstellbar, dass in der gegenwärtigen Verfassung gegen die „Turner“ etwas drin ist. Brinkwerth: „Wir können nur gewinnen und hoffen – andere Möglichkeiten haben wir nicht mehr.“ Er selbst ist am Samstag privat verhindert, Torwart Koch und Dietrich coachen vom Feld aus. Personell sieht es auch nicht rosig aus. „Es wird eng“, sagt Brinkwerth.

SC Hainberg

Hainbergs Trainer Dennis Erkner war nach dem 2:4 am Mittwoch in Landolfshausen ziemlich angefressen. „Die zweite Halbzeit war die schlechteste der ganzen Saison“, merkte er kritisch an und zog sich danach zu einem Vier-Augen-Austausch mit seinem Nachfolger Oliver Hille zurück. Die schöne Serie von sieben ungeschlagenen Spielen ist nun auch vorbei. Das Spiel in Kästorf ist auf den 30. Mai verlegt worden.

TSV Landolfshausen

Nach dem Spiel am Samstag beim FC Grone sind die Freien Turner Braunschweig am Montag (15 Uhr) schon wieder im Kreis Göttingen zu Gast. Der Tabellendritte hat mit 93 Treffern die mit Abstand meisten in der Landesliga erzielt, Torjäger Ebeling allein 25. Bemerkenswert, wie die TSVer am vergangenen Mittwoch die Partie gegen Hainberg noch an sich rissen. Und Torjäger Patrick Kraus ist eigentlich immer für einen Treffer gut.

SCW Göttingen

Die Weender reisen am Montag zum Spitzenreiter nach Wolfenbüttel, der sich mit Vahdet Braunschweig einen heißen Kampf um Platz eins liefert. Im Kampf um den Aufstieg zur Oberliga kann sich der MTV keinen Punktverlust erlauben. Mit soliden 36 Punkten ist das Team von Trainer Marc Zimmermann aber inzwischen aus dem Schneider. (haz/gsd-nh)