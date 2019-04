Doppelter Doppel-Einsatz für Göttingen 05 und La/Seu

Fußball-Landesliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD Hier gegeneinander, zu Ostern gegen unterschiedliche Gegner: Der 05er Patrik Sieghan (am Ball) im Landesliga-Duell gegen Landolfshausens Tomislav Relota. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Mit Göttingen 05 und dem TSV Landolfshausen/Seulingen sind zwei heimische Teams aus der Fußball-Landesliga am Oster-Wochenende doppelt engagiert. Die 05er nach dem Liga-Samstagsspiel in Kästorf am Ostermontag im Bezirkspokal. „La/Seu“ holt die Spiele gegen Hillerse und die SVG Göttingen nach.