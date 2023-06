Drei Punkte bei Doppel-Abschied: SSV Nörten-Hardenberg gewinnt 5:1 gegen SSV Kästorf

Den Gegner im Rücken: Nörtens Melvin Zimmermann. © Ottmar Schirmacher

Die Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg haben am Sonntag an der heimischen Bünte das Dutzend an Heimsiegen vollgemacht: Gegen den SSV Kästorf endete die letzte Landesligapartie auf eigenem Platz mit einem 5:1 (2:0)-Sieg.

Nörten-Hardenberg - Wie bei abschließenden Spielen oft üblich, herrschte auch in Nörten ein Hauch von Abschied. Stadionsprecher Rolf Heinrich hatte die 120 Zuschauer darüber informiert, dass es nach den 90 Minuten die Verabschiedung von zwei verdienten Akteuren gibt. Das sollte nach dem Schlusspfiff gebührend erfolgen. Den zum Saisonende ausscheidenden Dominik Hillemann und Julian Keseling bereitete das SSV-Team einen würdigen Rahmen. Den Beifall ernteten die beiden langjährigen SSV-Kicker, als sie kurz vor Schluss den Platz verließen. Natürlich ist das Duo in den Spielen in Vorsfelde und gegen Wolfenbüttel noch mit von der Partie.

Nach einer halben Stunde Findungsphase machte Maximilian Schulz mit einem Traumtor aus 18 Metern Entfernung den Anfang. In genau dieses Format passte auch sein zweiter Treffer per Freistoß in den oberen Torwinkel. Damit war die Frage nach dem Sieger so gut wie beantwortet, wenngleich die Gäste mit dem Anschlusstor kurz nach Wiederbeginn ein Lebenszeichen sendeten.

Dann bewies Abwehrchef Christian Horst seine Kopfballstärke zum 3:1. Auch der Ex-Rehbachtaler Bent Friebe wollte da nicht nachstehen und traf sehenswert per Volleyschuss. Für ausgelassene Freude sorgte schließlich Linus Baar kurz vor Schluss, der mit seinem allerersten Treffer im Herrenbereich (!) in der Torschützenliste auftaucht.

Tore: 1:0/2:0 Schulz (23./31.), 2:1 Mamalitsidis (50.), 3:1 Horst (64.), 4:1 Friebe (78.), 5:1 Baar (84.).

SSV: D. Hillemann (86. Gremmes) - Rüffer, Keseling (78. Westfal), Horst, Baar - Zeibig (64. Stief), Schulz, Friebe, Rudolph (46. Bruns) - Zimmermann, Taubert (64. N. Hillemann)

(Ottmar Schirmacher)