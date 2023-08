Ein Aufsteiger in Torlaune: Der SSV Nörten-Hardenberg spielt Sonntag bei Germania Bleckenstedt

Auf Malte Rode und Co (hier im Spiel gegen Hillerse) wartet am Sonntag eine schwere Aufgabe. Aufsteiger Bleckenstedt hat seine Stärken eindeutig in der Offensive. © Ottmar Schirmacher

Der SSV Nörten-Hardenberg trifft in der Fußball-Landesliga auch am dritten Spieltag auf einen Neuling. Nach Türk Gücü Helmstedt und TSV Hillerse sind die Schwarz-Gelben Sonntag in Bleckenstedt (einer von 31 Salzgitteraner Stadtteilen) gefordert. Die Partie auf dem Platz am Zolldamm beim FC Germania wird um 15 Uhr angepfiffen.

Nörten-Hardenberg - Die Bleckenstedter übertreffen als Meister der Bezirksliga 3 sogar deutlich die Torquote ihrer Mitaufsteiger (die ersten Gegner des SSV). Satte 150 Treffer haben die Kicker in der abgelaufenen Serie (nur eine Niederlage in 34 Spielen) erzielt. Sage und schreibe 55 Buden gehen allein auf das Konto von Rico-Rene Frank. Mit dieser Trefferzahl sicherte sich der FC-Knipser, der zuvor beim MTV Wolfenbüttel in der Ober- und Landesliga aktiv war, zugleich die vom Kicker verliehene Torjägerkrone der bundesweiten 7. Liga (mit 89 Staffeln). Zuvor wurde der 30-jährige Stürmer mit der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft 2018 in Portugal Weltmeister.

Den Aktionsradius des Angreifers einzuengen, dürfte für die SSV-Abwehr wichtig sein. Dass es außerdem gilt, in den hinteren Reihen Fehler abzustellen, zeigte sich am Mittwoch in der Pokalpartie gegen Lupo Martini Wolfsburg. „Ein optimales Training war bedingt durch die zahlreichen Wochentagspiele schwer möglich“, bedauert Oliver Gremmes. Auch personell muss der Trainer oft umplanen. Mit Duymelinck kann er in Salzgitter wieder auf einen torgefährlichen Akteur zurückgreifen. Dafür fallen Nils Hillemann und Dennis Zeibig (beide Urlaub) sowie Linus Baar aus. Schulz und Zimmermann sind schon länger nicht dabei.

Randnotiz: Mit der Verlegung der Pokalpartie gegen Göttingen 05 auf den 20. September bleibt dem Team wenigstens die dritte englische Woche am Stück erspart.

(Ottmar Schirmacher)