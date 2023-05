Ein letztes Mal in die Löwenstadt: Der SSV Nörten-Hardenberg spielt Sonntag bei Acosta Braunschweig

Jubel im Hinspiel: Bent Friebe nach seinem Tor zum 3:3. Dabei blieb es im ersten Vergleich zwischen dem SSV Nörten und Acosta Braunschweig. © Ottmar Schirmacher

Zum letzten Mal in dieser Saison der Fußball-Landesliga geht es für den SSV Nörten-Hardenberg in die Löwenstadt Braunschweig (es folgen noch Punktspiele in Bad Harzburg und Vorsfelde). Gastgeber ist am Sonntag ab 15 Uhr der stark abstiegsbedrohte BSC Acosta.

Nörten-Hardenberg - Mit Teams aus dem unteren Tabellendrittel machte der SSV zuletzt reichlich Bekanntschaft. Außer gegen Vahdet Braunschweig (0:1) gingen die Vergleiche mit Lehndorf (3:1), Wahrenholz (5:1), Landolfshausen/S. (2:0), Germania Wolfenbüttel (4:1) und Sparta Göttingen (2:0) positiv aus. Damit kommt Trainer Oliver Gremmes seit der Übernahme des Chefpostens auf 19 Punkte aus neun Partien. Diese Bilanz will der SSV-Coach ausbauen. „Wir treten selbstbewusst in Braunschweig an und wollen die drei Punkte mitnehmen. Im Hinspiel haben wir Acosta mit individuellen Fehlern aufgebaut. Das soll nicht wieder passieren. Der Gegner spielt gegen den Abstieg und wird alle Kräfte mobilisieren. Da sind wir gefordert. Die Jungs arbeiten im Training intensiv und haben das mit guten Leistungen in den letzten Spielen bewiesen. Das belegt auch die tolle Stimmung im Team.“

Personell hat der SSV-Trainer die Qual der Wahl. Bis auf Schulz (Urlaub) ist der Kader fast vollständig. Auch Baar trainiert wieder. In die Abwehr kehrt mit Julian Keseling ein Leistungsträger zurück. Auf der Heimspielstätte Franzsches Feld holte Acosta 16 seiner 25 Zähler, darunter ein starker 1:0-Derbysieg gegen den Tabellendritten Eintracht Braunschweig II. Vorigen Sonntag musste sich Acosta nach drei Toren von Marius Homann in Lehndorf mit 2:3 geschlagen geben, womit der Top-Torjäger der Staffel sein Konto auf 29 Treffer schraubte. Dass Acosta aus dem Hinspiel am 23. Oktober nicht drei Punkte mitnahm, war Bent Friebe zuzuschreiben, der elf Minuten nach seiner Einwechslung zum 3:3 (84.) traf.

(Ottmar Schirmacher)