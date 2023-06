Ein Punkt zum Abschied: Eintracht Northeim und Vahdet Braunschweig trennen sich beim Saisonausklang 1:1

Landesliga: Zahlreiche Verabschiedungen nach der Partie

+ © Kaja Schirmacher Abschied nach dem Spiel: (hinten von links) Bjarne Redecker, Hannes Fritz, Eike Schwarz, Justus Wetzel, Torwarttrainer Alexander Krüger, (vorn) Fynn Wächter, Massimo Röttger, Tristan Heine und Paul Weighardt. © Kaja Schirmacher

Im abschließenden Saisonspiel in der Landesliga kamen die personell dezimierten Fußballer von Eintracht Northeim Samstag vor 150 Zuschauern zu einem 1:1 (1:1) gegen den TSC Vahdet Braunschweig und stoppten ihre Serie von zuvor vier Niederlagen. In der Tabelle verbesserte sich Northeim auf Platz zwölf.

Northeim – „Spielerisch war das eher mäßig, aber für das letzte Spiel ist das Ergebnis in Ordnung. Es war zudem schön für die Spieler, die uns verlassen, nochmal zum Einsatz gekommen zu sein“ sagte Trainer Philipp Weißenborn.

Bei etwas mehr Schussglück hätte die Heimelf im ersten Durchgang einen Vorsprung herausschießen können. Immerhin verzeichnete Eintracht durch Danneberg sowie Fricke, Röttger, Beuster und Heine die größere Anzahl an Abschlüssen. Die nur mit einem Auswechselspieler angereisten Braunschweiger blieben bei Kontern gefährlich. Dennoch lag in den zweiten 45 Minuten der Northeimer Führungstreffer in der Luft, doch nach Flanke von Beuster fehlte dem Kopfball von Heine (63.) die Präzision. Dann noch eine Schrecksekunde für Eintracht, als Alim (72.) verzog.

Nach der Partie verabschiedete Eintracht einige Spieler sowie Torwarttrainer Alexander Krüger. Den Verein verlassen Eike Schwarz, Justus Wetzel, Massimo Röttger (Seesen), Bjarne Redecker (Petershütte), Fynn Wächter, Hannes Fritz, Tristan Heine (Bavenstedt), Paul Weighardt und Arigon Dacaj. Nicht bei allen sind die neuen Vereine bereits bekannt.

Eintracht: Wetzel - Knopf, Kern, König (60. Balleiniger) - Wächter (60. P. Weighardt), Schahmirzadi (60. Redecker) - Beuster, Fricke (75. Semenic), Danneberg - Heine, Röttger (82. Ahrens).

Tore: 0:1 Piskin (16.), 1:1 Danneberg (25.).

(Ottmar Schirmacher)