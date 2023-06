Ein Stück Vereinsgeschichte bei Auswärtspleite: Jule Ahrens wird als erste Frau in Herrenteam der Eintracht eingewechselt

Von: Marco Washausen

„Northeimer Landesligageschichte geschrieben“: So betitelte der FC Eintracht mit diesem Instagram-Bild den Moment, als mit Jule Ahrens die erste Frau in einem Herrenteam des Vereins eingewechselt wurde. © Eintracht Northeim

Am vorletzten Spieltag in der Fußball-Landesliga hat der FC Eintracht Northeim die vierte Pleite in Serie kassiert. Beim VfL Wahrenholz gab es am Sonntag eine 0:2 (0:0)-Niederlage.

Wahrenholz – Dabei hatte die Aufstellung der Gäste einige Überraschungen parat. Tim Tautermann kehrte nach überstandener Verletzung ins Tor zurück. Mit Moritz Balleiniger und Tadej Semenic standen zwei A-Jugendliche in der Startelf. Auf der Bank saßen mit Michael Strauchmann und Mika Meyer zwei weitere. Und außerdem: Jule Ahrens, Torjägerin der abgestiegenen Oberliga-Frauen. Und die kam kurz vor Schluss auch ins Spiel - ein Stück Vereinsgeschichte! Ahrens ist damit die erste Frau, die in einem Herrenteam des FC Eintracht um Punkte kämpfte und dürfte zudem die erste Frau überhaupt in der Landesliga Braunschweig sein.

„Das war aus der Not geboren. Ich habe Samstag noch eine Absage bekommen und brauchte einfach noch jemanden. Jule hat mit den meisten Jungs lange in der Jugend zusammengespielt und kennt sie alle. Das war überhaupt kein Problem. Und sie alle haben das wirklich gut gemacht. Wir haben lediglich wieder verloren, weil wir unsere reichlich vorhandenen Chancen mal wieder nicht genutzt haben“, bilanzierte Trainer Philipp Weißenborn.

Eintracht: Tautermann - Schahmirzadi (46. Meyer), Kern (68. Strauchmann), Knopf - Beuster, Balleiniger, Grunert, Heine, Danneberg - Semenic, Weinhardt (84. Ahrens)

Tore: 1:0 Hanse (78.), 2:0 Evers (90.+3).

Am Tag vor dem Spiel machte Eintracht den ersten Neuzugang öffentlich. Till Becker kommt vom SV Bavenstedt. „Wir sind glücklich, dass es mit Till geklappt hat. Er ist top ausgebildet und sammelte im ersten Herrenjahr schon viel Erfahrung in der Landesliga Hannover. Als Linksfuß, der als Innenverteidiger und auch links auf der Bahn spielen kann, wird er die Lücke schließen, die der mögliche Abgang von Hannes Fritz hinterlässt“, sagt Weißenborn.

(Marco Washausen)