Ein verdienter Auswärtspunkt: SSV Nörten-Hardenberg spielt 2:2 in Bleckenstedt

Seite an Seite: Die Nörtener Trainer Tim Lindemann (links) und Oliver Gremmes. © Ottmar Schirmacher

Der SSV Nörten-Hardenberg hat am Sonntagnachmittag in der Fußball-Landesliga den ersten Auswärtspunkt der Saison geholt. Bei Aufsteiger FC Germania Bleckenstedt kamen die Schwarz-Gelben zu einem 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Bleckenstedt – Dabei geriet der SSV in der ausgeglichenen ersten Halbzeit - wie schon in den beiden vorangegangenen Partien - früh mit 0:1 in Rückstand. Doch die Nörtener zeigten schnell eine Reaktion und drehten das Ergebnis zu ihren Gunsten. Dem Kopfballtor von Tim Armbrecht ließ Silvan Steinhoff einen Treffer der Marke „Tor des Tages“ folgen, als der SSV-Mittelfeldakteur per Volleyschuss aus 30 Metern in den Winkel traf. Gegen die nicht immer sattelfeste Gastgeberabwehr scheiterten Duymelinck und Rode in der Folge mit zwei guten Einschussmöglichkeiten an dem starken Bleckenstedter Keeper Frei. Kurz nach Wiederbeginn stellte Germania-Torjäger Frank bereits den 2:2-Endstand her.

„Beide Mannschaften hatten in der ausgeglichenen Begegnung die Chance zum Siegtreffer. Das ist keinem gelungen. Deshalb geht das Unentschieden in Ordnung. Immerhin haben bei uns einige wichtige Spieler gefehlt“, beurteilte SSV-Teammanager Dominik Hillemann die 90 Minuten. Das Ergebnis festigte kurz vor Abpfiff der gegen Taubert erneut stark parierende Germania-Torhüter.

„Das Spiel hätten wir vor der Pause zu unseren Gunsten entscheiden können, wenn wir unsere durchaus vorhandenen Möglichkeiten besser genutzt hätten. Das war schade. Die durch zahlreiche urlaubsbedingte Wechsel veränderte Mannschaft hat ihre Aufgabe sonst aber gut bewältigt“, sagte Trainer Oliver Gremmes.

Weiter geht es für die Nörtener nächsten Samstag ab 17 Uhr an der Bünte mit dem schweren Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig II.

SSV: Döhne - Rüffer, Zlatoudis (75. Psotta), Friebe (75. L. Sinram-Krückeberg), Ginsberg - Westfal, Steinhoff, H. Sinram-Krückeberg, Rode (85. Cichon) - T. Armbrecht, Duymelinck (60. Taubert)

Tore: 1:0 Sonntag (2.), 1:1 T. Armbrecht (11.), 1:2 Steinhoff (26.), 2:2 Frank (50.).

(Ottmar Schirmacher)