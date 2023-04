2:0-Sieg im Derby: Eintracht Northeim beendet die starke Serie des 1. SC Göttingen 05

Von: Marco Washausen

Hier schnappt sich Göttingens Keeper Jannis Ernst den Ball vor Northeims Raphael Peinemann. Als die beiden Eintracht-Treffer fielen, stand der 05-Schlussmann verletzungsbedingt nicht mehr auf dem Feld. © Hubert Jelinek

Sechs Siege, ein Remis: Die 2023er Bilanz des 1. SC Göttingen 05 vor dem Derby in der Fußball-Landesliga bei Eintracht Northeim war durchaus beeindruckend. Doch seit Freitagabend ist sie Geschichte.

Northeim – Durch Treffer von Julen Mediavilla und Marc-Yannik Grunert gewannen die Northeimer 2:0. Die Gäste spielten allerdings nach Rot gegen Kaplan auch rund 80 Minuten in Unterzahl.

Wie lief das Derby?

Auf beiden Seiten fehlten zahlreiche Stammspieler. Das schienen die Gastgeber anfangs besser wegzustecken. Sie drückten die 05er tief in deren Hälfte. Und dann schwächten sich die Göttinger auch noch selbst: Nach einem Foulspiel und anschließender Diskussion fasste Gerbi Kaplan seinem Gegenspieler an den Hals. Der Schiri entschied auf Tätlichkeit und zückte Rot (11.). Die Folge: Die Gäste zogen sich noch weiter zurück, vor den Toren passierte kaum etwas. Die erste gute Chance war der Kopfball des Northeimers Tristan Heine nach einer halben Stunde. Fünf Minuten später hätte 05 fast zugeschlagen. Als alle Northeimer auf den Abseitspfiff warteten, hob Noah Tacke zum Seitfallzieher ab, schoss jedoch Keeper Niklas Durau an. Glück für die Heimelf - der Treffer hätte gezählt.

Der zweite Durchgang begann flott. Erst vier Minuten waren gespielt, als Raphael Peinemann abzog, aber rechts vorbeischoss. Doch das zeigte, wie die Partie jetzt laufen sollte. Northeim machte Druck. Die Eintracht war dicht dran am 1:0. Um Zentimeter verpasste es Raoul Fricke mit seinem Distanzschuss (62.).

Bei dem wäre auch Ersatzkeeper Jannis Ernst, der Dennis Henze vertrat, machtlos gewesen. Dieser musste kurz darauf (von Krämpfen geplagt) vom Feld. Für ihn kam Moses Ojugo - die eigentliche Nummer drei im 05-Tor. Und der musste prompt hinter sich greifen. Bei einem Distanzschuss von Julen Mediavilla schlug der Ball in der kurzen Ecke ein (68.). Genau dorthin platzierte Marc-Yannik Grunert auch seinen Freistoß zum 2:0 (80.). Die Entscheidung.

Geht das Ergebnis in Ordnung?

Ja. In den ersten 45 Minuten hatten die Northeimer bereits mehr von der Partie. Wirkliche Torgefahr fehlte allerdings. Im zweiten Abschnitt schalteten die Gastgeber noch einen Gang hoch und verdienten sich den Derby-Dreier.

Gab es sonst noch einen Aufreger?

Ja, durchaus. In der Schlussphase kochten die Emotionen über. Wortgefechte zwischen der Northeimer Bank und dem 05-Anhang gipfelten nach Schlusspfiff darin, dass sich einige Beteiligte lautstark und aufgebracht gegenüberstanden. Es blieb allerdings zum Glück bei diversen verbalen Entgleisungen.

Was sagten die Trainer?

Philipp Weißenborn (Eintracht): „Ich finde, wir haben ein tolles Spiel gemacht. Am Ende müssen wir vielleicht sogar noch ein Tor mehr machen. Aber das Problem begleitet uns schon durch die ganze Saison. Die rote Karte gegen Gerbi Kaplan war hart, aber richtig. Er fasst unserem Spieler an den Hals.“ Jozo Brinkwerth (05): „Meine ersatzgeschwächte Mannschaft hat die zahlreichen Nackenschläge sehr gut weggesteckt. Man merkt, wie wir als Team immer besser zusammenwachsen. Abgesehen vom Ergebnis bin ich mit unserem Auftritt sehr zufrieden.“

(Marco Washausen)