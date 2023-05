Eintracht Northeim macht es beim 3:2 gegen den Lehndorfer TSV unnötig spannend

Von: Marco Washausen

Fabio Danneberg und Co mussten am Sonntag länger als nötig um den Heimsieg bangen. Letztlich blieben die drei Punkte aber verdient am Rhumekanal. © Kaja Schirmacher

Ein verdienter Heimsieg ist den Landesliga-Fußballern des FC Eintracht Northeim am Sonntag gelungen. Gegen den Lehndorfer TSV gab es ein 3:2 (2:0). Allerdings machten es die Gastgeber nach einem starken ersten Durchgang unnötig spannend. Am Ende glückte aber die Generalprobe für das Derby in Nörten-Hardenberg.

Northeim – Die Partie begann mit 25 Minuten Verspätung, weil die Gäste aufgrund der Sperrung der A7 bei der Anreise im Stau gestanden hatten. Das Warten war offenbar kein Problem für die Heimelf. Der Ball lief gut durch die Reihen. Und als Julen Mediavilla einem Lehndorfer den Ball abnahm, war das 1:0 perfekt (15.). Die Northeimer waren viel präsenter, holten sich verlorene Bälle schnell zurück und setzten die Gäste mächtig unter Druck. Kam der TSV in Ballbesitz, folgte meist umgehend der lange Ball in die Spitze, wo mit Marius Homann der Top-Torschütze der Liga lauerte. Der war allerdings beim Trio Kern/Coskun/Knopf abgemeldet. Das 2:0 war die logische Folge. Ein schöner Angriff endete an der Hand eines Abwehrspielers. Den Strafstoß versenkte Marc-Yannik Grunert sicher (34.).

In der zweiten Halbzeit rächte sich (mal wieder), dass Eintracht verpasst hatte, den Deckel auf die Partie zu machen. Nach einer Ecke fiel Patrick Lieckfeldt der Ball vor die Füße und plötzlich war der Gast dran (63.). Und auf einmal war die Souveränität des ersten Durchgangs dahin. So mussten erst einige brenzlige Situationen überstanden werden, ehe Torben Glombitza in der Nachspielzeit die Nerven aller Beteiligten mit dem 3:1 wieder beruhigte.

Eintracht: Durau - Kern, Coskun, Knopf - Heine, Grunert, Fricke,Röttger (75. Beuster) - Danneberg, Mediavilla (75. Glombitza), Peinemann

Tore: 1:0 Mediavilla (15.), 2:0 Grunert (34./HE), 2:1 Lieckfeldt (63.), 3:1 Glombitza (90.+2), 3:2 Nünemann (90.+5).

