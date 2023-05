Eintracht Northeim kann für Klarheit sorgen: Bei Sieg ist Acosta Braunschweig abgestiegen

Von: Marco Washausen

Teilen

Hart umkämpft war das Hinspiel am Rhumekanal. Fabio Danneberg, Torben Glombitza und Co trennten sich im ersten Vergleich mit Acosta mit einem 2:2. © Kaja Schirmacher

270 Minuten trennen die Landesliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim noch von der Sommerpause. 90 Minuten davon absolvieren die Schützlinge von Trainer Philipp Weißenborn am Pfingstmontag ab 15 Uhr bei Acosta Braunschweig. Es folgt das Gastspiel beim VfL Wahrenholz (4. Juni), ehe die Heimpartie gegen Vahdet Braunschweig (10. Juni) die Serie abschließt.

Northeim – War in den vergangenen Wochen immer wieder über die Zahl der Absteiger in die Bezirksliga diskutiert worden, gibt es nun Klarheit. Wie Staffelleiter Thorsten Tunkel mitteilte, bleibt es bei den fünf ursprünglich geplanten. Und das, obwohl mit FT Braunschweig und Gifhorn zwei Teams aus der Oberliga herunterkommen. Folglich wird auch in der Saison 2023/2024 mit 18 Mannschaften in der Landesliga gespielt. „Natürlich kann ich die Kritiker verstehen, die immer wieder auf das straffe Programm hinweisen. Aber dieses Programm haben wir auch jetzt gemeinsam sehr gut über die Bühne bekommen und werden das auch in der kommenden Saison schaffen.“

Ziemlich sicher nicht mehr dabei ist Northeims Gegner. Acosta kann maximal noch neun Punkte holen, muss aber sieben Zähler auf den VfL Wahrenholz aufholen, der eine Partie weniger ausgetragen hat. Gewinnt Eintracht also Montag, ist der Braunschweiger Abstieg fix.

Das Hinspiel im September war ein Spiegelbild der Northeimer Saison. Die Gastgeber dominierten nach Belieben, führten aber viel zu niedrig nur mit 2:0. Das Auslassen selbst bester Chancen rächte sich. Acosta holte beim 2:2 noch einen Punkt. Bereits in dieser frühen Saisonphase zeigte sich, wo der Eintracht-Schuh drückt.

(Marco Washausen)