5:1 gegen den FSV Dörnberg: Eintracht Northeim überzeugt beim ersten Testspiel

Fußball: Neuzugang Dustin Hoffmann trifft sofort doppelt

+ © Hubert Jelinek Fünf der Neuzugänge und die Trainer: (von links) Trainer Malte Froehlich, Torwarttrainer Sören Schuhmacher, Till Becker, Navid Atashfaraz, Ruwen Maaß, Niklas Schwab, Dustin Hoffmann und Trainer Philipp Weißenborn. Es fehlen Saimonas Beniusis, Nico Fleischmann und Darius Strode © Hubert Jelinek

Das macht Mut für die kommenden Aufgaben: Die Landesliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim haben am Sonntag das erste Testspiel deutlich für sich entschieden. In einer Hitzeschlacht bei Temperaturen jenseits der 30 Grad setzte sich das Team der Trainer Philipp Weißenborn/Malte Froehlich mit 5:1 (3:1) gegen den hessischen Verbandsligisten FSV Dörnberg durch.

Northeim – Dabei brauchte Stürmer-Neuzugang Dustin Hoffmann (zuvor SVG Einbeck) kaum Anlaufzeit, ehe er den ersten Treffer für seinen neuen Klub bejubeln durfte. Bereits in der sechsten Minute traf der Torschützenkönig der vergangenen Bezirksligasaison zum 1:0. Sturmpartner Ali Ismail per Doppelpack (10./33.), erneut Hoffmann (64.) und Raphael Peinemann (86.) waren die weiteren Torschützen für die Gastgeber.

Fünf Stürmertore machen Hoffnung, dass die Offensivprobleme der vergangenen Saison möglichst schnell der Vergangenheit angehören. „Das hatten wir in der Tat ganz lange nicht“, bilanzierte auch Weißenborn, der mit seiner Mannschaft rundum zufrieden war. „Das war nach einer Woche Training schon richtig ordentlich.“

Eintracht: Tautermann - Becker, Knopf, Kern - Danneberg, Atashfaraz, Schwab, Coskun, Schahmirzadi - Hoffmann, Ismail. eingewechselt: Grünwaldt, König, Maaß, Semenic, Durau, Peinemann, Metje.

Neben Hoffmann standen mit Niklas Schwab, Navid Atashfaraz und Till Becker drei weitere der insgesamt acht Neuzugänge in der Startelf. Ein weiterer wurde mit Ruwen Maaß für den zweiten Durchgang eingewechselt. Saimonas Beniusis (im Laufe des August dabei), Nico Fleischmann (in einer Woche) und Darius Strode (ab 1. August) waren am Sonntag noch nicht an Bord, stoßen aber demnächst zum Kader.

Weißenborn blickt optimistisch auf die nächsten Wochen, das erste Pflichtspiel im Bezirkspokal (2. August bei TuSpo Petershütte) und die Landesligasaison. „Mit den acht Neuen haben wir die Qualität im Kader deutlich erhöht. Wir sind nun auch körperlich viel robuster. Das hat uns zuletzt oft gefehlt. Ich bin wirklich zufrieden. Ich denke, mit unserem Team können wir uns durchaus sehen lassen.“

+ 1:0! Northeims Neuzugang Dustin Hoffmann trifft in dieser Szene zur Eintracht-Führung. © Hubert Jelinek

Das nächste Freundschaftsspiel wollte die Eintracht am Samstag bestreiten, doch der RSV Göttingen sagte am Montag ab. Nun wird Ersatz für Samstag oder Sonntag gesucht (ab der Kreisliga aufwärts). Wer Interesse hat, meldet sich bei Trainer Philipp Weißenborn (0173/6 721 252).

Am Mittwoch, 19. Juli, geht es am Rhumekanal gegen die SG Denkershausen/L. (19 Uhr). Am Sonntag, 22. Juli, tritt man es zu einem Blitzturnier in Peine an. Dort wird gegen die Gastgeber sowie FT Braunschweig gespielt. „Das wird der erste Härtetest“, vermutet Weißenborn.

Kader: Tim Tautermann, Niklas Durau - Nils Kern, Torben Glombitza, Raoul Fricke, Julen Mediavilla, Luca Schahmirzadi, Ali Ismail, Marc-Yannik Grunert, Finn-Niklas König, Carim Blötz, Christian Grünwaldt, Raphael Peinemann, Fabio Danneberg, Alexander Knopf, Andre Beuster, Erkan Coskun

Zugänge: Saimonas Beniusis, Navid Atashfaraz (beide Göttingen 05 U19), Dustin Hoffmann, Niklas Schwab (beide SVG Einbeck), Ruwen Maaß (eigene U19/U23), Nico Fleischmann (1. SC Feucht), Darius Strode (SV Scherpenberg), Till Becker (SV Bavenstedt)

Abgänge: Bjarne Redecker (Petershütte), Hannes Fritz (Grone), Eike Schwarz (Denkershausen/L.), Justus Wetzel, Fynn Wächter, Massimo Röttger (Seesen), Tristan Heine (Bavenstedt), Paul Weighardt (Grone), Arigon Dacaj, Maurice Weinhardt (berufsbedingt nicht im Kader, Rückkehr aber möglich)

(Marco Washausen)