Nach drei Siegen in Serie: Eintracht Northeim will beim SSV Kästorf in der Spur bleiben

Von: Marco Washausen

Gegen Vahdet Braunschweig gab es für Ali Ismail (am Ball) und Co den dritten Sieg in Serie. Am Sonntag tritt die Eintracht beim SSV Kästorf an. © Roland Schrader

Vier Spiele, neun Punkte, Tabellenplatz drei! Fakten, die sehr gut verdeutlichen, dass die Stimmung im Lager des Fußball-Landesligisten FC Eintracht Northeim derzeit kaum besser sein könnte. Und auch die nächste Aufgabe ist keine, die auf dem Papier unlösbar scheint. Sonntag ab 15 Uhr geht es zum SSV Kästorf.

Northeim – Mit einem Erfolg beim noch unbesiegten Siebten, dies wäre dann der vierte am Stück, könnten die Northeimer sogar die Tabellenführung übernehmen. Vorausgesetzt, dass am Samstag das Spitzenspiel zwischen Eintracht Braunschweig II und dem 1. SC Göttingen 05 ohne Sieger bleibt. Kästorf ist, ähnlich wie die Northeimer, recht gut aus den Startlöchern gekommen. Einem 2:2 gegen Vahdet Braunschweig folgten Auswärtssiege bei FT Braunschweig (2:1) und in Wahrenholz (1:0).

Kurios: Alle bisher erzielten fünf Treffer gingen auf das Konto von Leander Petry. Der erwies sich dabei auch als Mann der ganz späten Tore. In Braunschweig machte er den Sieg in der dritten Minute der Nachspielzeit perfekt, in Wahrenholz erledigte er dies fast schon frühzeitig in der 89. Minute. Auf wen die Eintracht-Defensive am Sonntag ihren Fokus legen muss, dürfte damit eigentlich klar sein.

Die Northeimer haben mit Beginn der neuen Serie ihren Spielstil ein wenig verändert - und das mit Erfolg. Die Mannschaft steht defensiv kompakter als in der Vorsaison und vertraut auf die hinzugewonnene Qualität in der Offensive, die die Neuzugänge in den Kader gebracht haben. Vielleicht geht dieses Konzept ja auch am Sonntagnachmittag in Kästorf auf und es gibt den vierten Dreier in Serie.

