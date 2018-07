Elf Neue für die neue Elf von Göttingen 05

Göttingen. Große Freude herrscht bei Gerbi Kaplan, Spielertrainer des Landeliga-Aufsteigers Göttingen 05: „Ich hoffe, dass der Maschpark endlich wieder unsere Heimat wird und dieses Pendeln zwischen Kunstrasenplatz im Jahnstadion und Spiele im Maschpark aufhört.“

In der Tat freuen sich alle Verantwortlichen und auch Spieler und Trainer, wenn dann der Kunstrasenplatz im Maschpark genutzt werden kann. Die Arbeiten am Kunstrasen waren denn auch der Grund, dass die 05er ihren Trainingsauftakt ins Jahnstadion verlegt hatten, in das immerhin 80 Fans gekommen waren, um die neuen Spieler – es sind immerhin elf – unter die Lupe zu nehmen.

„Es geht erst einmal darum, den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt Kaplan zur Zielsetzung für die neue Saison. Ist wohl als Aufsteiger aus der Bezirksliga angebracht, da sei auch Bescheidenheit erst einmal oberstes Gebot. Kaplan, der mit Philipp Käschel das Training leitet, wird auch, wie schon in der vergangenen Saison, schwerpunktmäßig als Spieler fungieren. „Philipp und ich sprechen alles vorher gemeinsam ab“, betont der Lehrerreferendar an der Northeimer Berufsschule. „Philipp nimmt von Außen Einfluss auf das Spielgeschehen, wohingegen ich mich dann voll auf meine Aufgabe als Spieler konzentrieren kann“, sagt Kaplan, der Inhaber der Trainer-B-Lizenz ist. So sieht es auch Käschel: „So sind die Rollen zwischen uns beiden angedacht.“ Auch für ihn zählt in erster Linie der Ligaerhalt und mittelfristig die Etablierung in dieser Liga.

Online-Portal unerwünscht

Marc-André Strzalla und Patrick Sieghan sind die beiden Neuen, von denen sich Kaplan sehr viel verspricht. „Die beiden werden entscheidende Rollen spielen. Aber auch unsere vier A-Junioren haben ein großes Potenzial“, weiß Kaplan. Und auch der Ex-Bremker Lukas Hillebrecht spielt in den Planungen für die kommende Saison eine wichtige Rolle auf der Sechserposition.

Der Wunsch des 05-Spielertrainers, auch wenn in erster Linie der Klassenerhalt zählt, ist indes ein einstelliger Tabellenplatz. Und natürlich will das Trainer-Gepann die Derbys vornehmlich gegen die SVG Göttingen gewinnen. So hätten sich beide auch ein Derby gegen den FC Grone gewünscht, doch die Groner sind in die Bezirksliga abgestiegen.

Indes nehmen die Merkwürdigkeiten um den Verein kein Ende. Wollte der 2. Vorsitzende Michael Wucherpfennig verhindern, dass der Abteilungsleiter des Ligakonkurrenten SVG Göttingen, Thorsten Tunkel, weiterhin Ligaleiter der Landesliga ist, womit Wucherpfennig allerdings scheiterte, wurde jetzt dem Inhaber eines regionalen Fußball-Online-Portals gegenüber der Wunsch geäußert, er solle doch bei der Mannschaftvorstellung und zu den Heimspielen nicht erscheinen. (wg/gsd-nh)