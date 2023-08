Erst drei Aufsteiger, jetzt Topteam: Der SSV Nörten-Hardenberg bekommt Samstag Besuch von Eintracht Braunschweig II

Landesliga: Anstoß an der Bünte ist um 17 Uhr

Nach drei Aufsteigern in Folge (sowie vier Punkten aus diesen Partien) geht es für die Landesliga-Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg jetzt gegen den Tabellenzweiten der noch jungen Saison: Die „kleinen Löwen“ von Eintracht Braunschweig II stellen sich zu ungewohnter Zeit am Samstagnachmittag ab 17 Uhr (!) an der Bünte vor.

Nörten-Hardenberg - Der U23 des Deutschen Meisters von 1967 wird in dieser Serie von vielen Experten eine sehr gute Rolle zugetraut. Und diesen Vorschusslorbeeren werden die blau-gelben Nachwuchskicker bislang gerecht. Das belegen drei Siege aus drei Spielen bei 12:2 Treffern. „Wir werden nicht das letzte Team gewesen sein, das in Braunschweig verloren hat“, war Northeims Trainer Philipp Weißenborn von der Spielstärke der Löwen durchaus beeindruckt, gegen die seine Truppe beim Saisonauftakt (0:3) ziemlich chancenlos war.

Vielleicht kann sich Nörtens Trainerteam Gremmes/Lindemann mit den Northeimer Kollegen über des Gegners Stärken austauschen. Kapitän und Kopf der Mannschaft ist Damir Vrancic. Der 37-Jährige erlangte in Fußball-Deutschland Berühmtheit, als er am 26. April 2013 mit dem Siegtor gegen Ingolstadt die Rückkehr der Eintracht in die Bundesliga perfekt machte. Ebenso Bekanntheit erlangte Trainer Marc Pfitzner, in dessen Vita der einmalige Durchmarsch von der Kreisliga bis in die Bundesliga steht.

Derartige Meriten spielen auf Seiten des SSV keine große Rolle. In seiner sachlichen Art befasst sich Gremmes vielmehr mit der gegenwärtigen Situation. „Die Mannschaft hat beim 2:2 in Bleckenstedt ein gutes Spiel abgeliefert. Braunschweig II ist für mich allerdings der Ligafavorit. Das wird ein reizvolles Duell, in dem wir uns nicht verstecken müssen. Zudem spielen wir zu Hause. Da wollen wir alles geben und sehen, was am Ende herauskommt.“

Gerade rechtzeitig zu dieser Partie ist in personeller Hinsicht Besserung in Sicht. Nils Hillemann und Tobias Stief sind aus dem Urlaub zurück. Und auch dem Einsatz von Christian Horst steht nichts im Wege.

