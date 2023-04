Erst der Meister, jetzt ein Kellerkind: Eintracht Northeim tritt am Sonntag bei Germania Wolfenbüttel an

Von: Marco Washausen

13 Punkte holte die Eintracht aus bisher zwölf Auswärtsspielen. Eine durchaus ausbaufähige Bilanz. Sonntag gibt’s Gelegenheit dazu. © Kaja Schirmacher

Zuletzt noch der designierte Meister, jetzt ein Gegner, der erbittert um den Klassenerhalt kämpft: Eine Woche nach dem 0:4 gegen den starken SSV Vorsfelde führt die nächste Aufgabe die Landesliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim nach Wolfenbüttel. Am Sonntag um 15 Uhr wird dort die Auswärtspartie bei Aufsteiger BV Germania angepfiffen.

Northeim – Der Blick zurück auf den vergangenen Sonntag fällt Trainer Philipp Weißenborn nicht schwer. „0:4 ist am Ende zu deutlich. Aber Vorsfelde hat schon eine richtig starke Truppe. Die haben das sehr clever und abgezockt gemacht. Das muss man anerkennen.“ Doch nun ändern sich die Vorzeichen. „Solche Spiele wie jetzt in Wolfenbüttel sind unheimlich wichtig. Germania liegt auf dem ersten Abstiegsplatz. Gewinnen wir dort, haben wir zehn Punkte Vorsprung und hätten für die nächsten Wochen eine recht gute Position. Das ist jetzt eine ganze andere Situation und ein ganz anderer Druck auf der Mannschaft als noch vor einer Woche vor dem Spiel gegen Vorsfelde.“

Northeims Gegner ließ vor gut einem Monat aufhorchen, als man daheim mit 1:0 gegen die SVG Göttingen siegte. Es folgten aber drei Niederlagen (unter anderem 1:4 in Nörten) und ein Remis (2:2 gegen Sparta). Besonders das jüngste 0:3 bei Acosta Braunschweig, einem direkten Konkurrenten aus dem Keller, tat richtig weh. Soll der Abstand zum rettenden Ufer nicht noch größer werden, muss Wolfenbüttel langsam mal wieder punkten.

Im Hinspiel tat sich die Eintracht extrem schwer. Es dauerte damals bis in die siebte Minute der Nachspielzeit, ehe Nils Kern im Nachsetzen den Ball zum 1:0 über die Linie drückte. So spannend muss es am Sonntag ja nicht unbedingt wieder werden.

Rechtzeitig vor dem wichtigen Auswärtsspiel hat sich der Eintracht-Kader gefüllt. „Wir haben Mittwoch mit 19 Jungs trainiert“, berichtet Weißenborn. Unter anderem kehren Julen Mediavilla und Nils Kern nach abgesessenen Gelbsperren zurück ins Team. Auch Hannes Fritz und Massimo Röttger sind wieder an Bord und verstärken ihr Team.

(Marco Washausen)