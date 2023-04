Erst Derby, dann zu den Löwen: Eintracht Northeim empfängt Göttingen 05 und fährt dann zu Eintracht Braunschweig II

Landesliga: Anstoß am Rhumekanal am Freitag um 18.45 Uhr

+ © Hubert Jelinek Das Hinspiel im Oktober im Maschpark gewann Eintracht Northeim, hier angeführt von Kapitän Marc-Yannik Grunert, mit 3:2. Freitagabend kommt 05 nun an den Rhumekanal. © Hubert Jelinek

Die Saisonspiele 27 und 28 bestreiten die Landesliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim am langen Feiertags-Wochenende.

Northeim – Los geht es am Freitagabend (18.45 Uhr) im heimischen Gustav-Wegner-Stadion, wenn Nachbar 1. SC Göttingen 05 seine Visitenkarte abgibt. Am Montag, 1. Mai, tritt die Mannschaft des Trainerduos Weißenborn/Froehlich ab 15 Uhr bei Eintracht Braunschweig II an.

Wie ist die Ausgangslage vor dem Derby?

Philipp Weißenborn hatte vor der Partie in Wolfenbüttel deutlich angesprochen, dass dies eine immens wichtige Begegnung sei, um nicht ansatzweise in den engen Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Seine Crew ließ Taten folgen und siegte 2:1. Dementsprechend kann die Eintracht etwas entspannter in Richtung 05 blicken. Mit 36 Zählern sind die Northeimer Achte. Realistisch betrachtet ist mehr als Rang sieben nach oben kaum noch drin. Die SVG (47), 05 (48) und auch Nörten (50) sind schon zu weit weg. In der Südniedersachsen-Tabelle wird Northeim also bestenfalls Vierter.

Wie sieht es mit Eintracht Braunschweig II aus?

Die Löwen spielen eine starke Saison und hatten sogar eine Oberligalizenz beantragt (wie sonst nur noch Vorsfelde und MTV Wolfenbüttel). Ins Titelrennen können die Braunschweiger bei 17 Zählern Rückstand nicht mehr eingreifen, die Vizemeisterschaft ist bei einem Punkt Abstand aber locker drin.

Wie liefen die Hinspiele gegen diese Gegner?

Das Derby im Maschpark war dramatisch: Wenzel traf für 05, Ali Ismail glich aus, Marc-Yannik Grunert machte das Northeimer 2:1, Kaplan egalisierte. Ismail sicherte schließlich in der 89. Minute den 3:2-Sieg. Das Rückspiel wird er allerdings gesperrt verpassen.

Nicht weniger munter verlief die Partie am Rhumekanal gegen Braunschweig II. Ismail und Torben Glombitza trafen für die Eintracht. Mit einem 2:2 ging es in die Nachspielzeit, in der die Gäste noch zweimal zuschlugen und 4:2 siegten.

Was gibt es sonst Neues bei Eintracht Northeim?

Nach Grunert, Tautermann, Kern, Knopf, Coscun und Glombitza hat die Eintracht verkündet, dass auch Fabio Danneberg und Julen Mediavilla nächste Saison an Bord bleiben. Philipp Weißenborn: „Fabio ist unser Offensivspieler der Saison. Er hat mit Abstand die meisten Torbeteiligungen, ist ein konstanter Faktor im Training und artikuliert deutlich seine Meinung. Julen hat eine tolle Entwicklung genommen und ist als fester Bestandteil der Mannschaft nicht mehr wegzudenken.“

(Marco Washausen)