Fußball-Landesliga: Göttingen 05 brennt auf den ersten Sieg

Mit vereinten Kräften: Die Weender Marc Janis Käding (re.) und Mike Strauß (li.) stemmen sich gegen Hainbergs Gianni Weiss. Der SCW erwartet am Sonntag den Goslarer SC, der SCH muss schon am Samstag beim SC Gitter antreten.

Göttingen. Von den südniedersächsischen Vereinen der Fußball-Landesliga hat am zweiten Spieltag der SCW Göttingen gegen Goslar und Göttingen 05 gegen Kästorf Heimrecht.

Der SC Hainberg und der TSV La/Seu müssen auswärts antreten, der Oberliga-Absteiger SVG Göttingen ist spielfrei.

SC Gitter - SC Hainberg (Sa., 16 Uhr). Die Gastgeber dürften voller Selbstvertrauen in die Partie starten, immerhin sind sie nach dem 4:2 in Lebenstedt erster Tabellenführer. „Gitter hat immerhin ein Derby auswärts souverän gewonnen“, sagt Hainbergs neuer Trainer Oliver Hille über den Gegner. Doch auch mit der Leistung seiner Akteure war er nach 1:1 gegen Weende zufrieden. Beim Spitzenreiter müssen die Hainberger aber auf sechs Spieler verzichten, darunter auch der rotgesperrte Jasper Krone.

SCW Göttingen - Goslarer SC (So., 15 Uhr). Nach dem Auftakt-Remis auf dem Hainberg bekommen es die Weender nun mit einem ambitionierten Gegner zu tun, der mit dem 1:2 gegen Lengede einen Fehlstart hingelegt hat. „Der GSC ist sehr ambitioniert und hat sich in der Sommerpause ordentlich verstärkt“, sagt Weendes Trainer Marc Zimmermann über den Gegner, der noch vor wenigen Jahren in der Regionalliga spielte und der gerade erst elf neue Spieler holte. Allerdings wollen die Weender unbedingt an die starke Rückrunde der vergangenen Serie anknüpfen. „Nur die vielen Verletzten drücken ein wenig auf die Stimmung. Wir werden aber trotzdem eine schlagkräftige Truppe stellen können“, sagt Zimmermann, der beim SCW bereits seine neunte Saison als Trainer der ersten Mannschaft bestreitet.

Göttingen 05 - SSV Kästorf(So., 15 Uhr). Nach der Niederlage gegen Vorsfelde hoffen die Schwarz-Gelben im zweiten Heimspiel in Folge auf den ersten Sieg. Doch den strebt auch der am ersten Spieltag pausierende Gegner an. „Die Kästorfer brennen sicherlich auf ihr erstes Spiel“, sagt 05-Spielertrainer Gerbi Kaplan. Kaplan und sein Trainer-Kollege Philipp Käschel sahen bei der Auftakt-Niederlage ihres Teams Licht und Schatten. „Läuferisch und kämpferisch war das gut, wir haben auch die Räume gut zugemacht“, sagt Kaplan. Genau dies müsse der Aufsteiger auch gegen Kästorf wieder abrufen, sich gleichzeitig aber auch noch gewaltig steigern. „Die Chancenverwertung war schlecht, wir haben zu viel liegen gelassen. Und die Kommunikation untereinander auf dem Platz muss besser werden. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, doch die können am Ende entscheidend sein.“

TSV Hillerse - TSV Landolfshausen/Seulingen (So., 15 Uhr). Nach dem unglücklichen 3:3 bei Aufsteiger Reislingen/Neuhaus muss der TSV La/Seu auch am zweiten Spieltag wieder auswärts antreten. Bei einem Gegner, der zum Auftakt beim 1:3 gegen die SVG Göttingen komplett leer ausging. (raw)