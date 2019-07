Göttingen 05 gegen SVG Göttingen als erstes Derby

Göttingen – Vom Staffeltag der Fußball-Landesliga brachte Staffelleiter Thorsten Tunkel (gleichzeitig Teammanager der SVG Göttingen) den neuen Spielplan der „6. Liga“ mit.

SVG Göttingen

Nicht nur aufgrund ihrer Verstärkungen gelten die Schwarz-Weißen als einer der Titelkandidaten. Nach Platz drei in der vergangenen Serie kann man am Sandweg nicht sagen, man wolle einen Mittelfeldplatz erreichen. „Sicherlich wollen wir um die Meisterschaft mitkämpfen“, meint denn auch SVG-Trainer Dennis Erkner, der den Vorteil seines Teams gegen über der Konkurrenz um den Titel in der mannschaftlichen Geschlossenheit sieht. Der Auftakt in die neue Saison mit drei Spielen gegen drei Aufsteiger (zuhause Isenbüttel, bei Vahdet Salzgitter, zuhause Petershütte) kann gefährlich sein und ist kein Selbstläufer. Und am fünften Spieltag steigt mit dem Evergreen bei Nachbar 05 schon das erste Derby der neuen Saison. Wegen der Deutschland-Tour der Radsportler beginnt das Stadtduell erst um 17.30 Uhr im Maschpark.

Göttingen 05

Die große Frage bei den Schwarz-Gelben ist: Wie meistert das Maschpark-Team den großen Umbruch? Ein Dutzend bisheriger A-Junioren-Akteure ist in die A-Mannschaft hochgerückt nicht zuletzt auch aus Kostengründen. Von der Elf der vergangenen Saison ist nicht einmal eine zweistellige Anzahl an Spielern bei den 05ern geblieben. Schwer genug wird sein, die Abgänge der Routiniers Philipp Bruns und Spielertrainer Gerbi Kaplan zu verkraften. So ist es vornehmlich an Spielmacher Mehdi Mohebieh als verlängerter Arm von Trainer Philipp Käschel auf dem Spielfeld, die jungen Spieler zu führen, zu integrieren und sie schnell an die Härte der Landesliga zu gewöhnen, um so mithalten zu können.

SC Hainberg

Der SC bestreitet das zweite Derby der neuen Saison gegen 05 am sechsten Spieltag. Mit dem Auftakt gegen die „Zweite“ von Eintracht Braunschweig zuhause ist der junge SC-Trainer Lukas Zekas begeistert. „Etwas Attraktiveres hätte uns doch nicht passieren können“, sagt Zekas. „Es geht um den Klassenerhalt. Das wird schwer genug“, betont er im selben Atemzug. Zudem gilt es, den Weggang von Jonas Hille und Rolf-Hendrik Ziegner schnell zu kompensieren.

TSV Landolfshausen/Seulingen

Die Elf aus dem Landkreis dürfte einmal mehr die „große Unbekannte“ werden. Wie so oft in den vergangenen Jahren hatte das „Doppel-Team“ aus Landolfshausen und Seulingen in der vergangenen Saison durch eine gute Rückrunde erneut den Klassenerhalt geschafft. Derzeit ist Coach Marco Wehr dabei, eine schlagkräftige Formation zu finden, der es sicherlich erneut gelingen wird, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. wg/gsd

Vorrunden-Spielplan der regionalen Klubs