Göttingen 05, Hainberg und Landolfshausen: Trio hofft auf ersten Sieg

Göttingen. In der Fußball-Landesliga warten der SC Hainberg, Göttingen 05 und der TSV Landolfshausen/Seulingen weiter auf den ersten Sieg.

Gute Chancen, diesen ersten Dreier endlich zu erreichen, haben der SC Hainberg mit einem Heimspiel gegen den SV Lengede und Göttingen 05 im Maschpark gegen den allerdings nach dem dritten Spieltag noch immer ungeschlagenen Aufsteiger TSV Germania Lamme. „La/Seu“ reist zum Lehndorfer SV und versucht da sein Glück mit dem ersten Sieg, Zwei Spiele, zwei Siege – so die Bilanz des Oberliga-Absteigers SVG Göttingen. Diese makellose Bilanz soll auch nach dem Spiel beim Aufsteiger SV Reislingen-Neuhaus weiter Bestand haben.

SC Hainberg - SV Lengede(So., 15 Uhr). Der Ärger über den späten Gegentreffer vor einer Woche bei der unglücklichen 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen den SCW Göttingen dürfte noch nicht verraucht sein. Allerdings scheint Lengede den Hainbergern zu liegen, gewannen sie doch in der vergangenen Saison in Lengede 2:1 und zuhause 4:3. Der noch im Spiel gegen Weende im Urlaub weilende Yannick Broscheit ist gegen Lengede wieder dabei.

Göttingen 05 - TSV Germania Lamme (So., 17 Uhr). Die Defensive ist derzeit die Achillesferse bei den Schwarz-Gelben. „Da müssen wir bei bisher im Schnitt pro Spiel drei Gegentreffern ansetzen“, sagt denn auch 05-Trainer Philipp Käschel. Gleichwohl bindet er alle Mannschaftsteile in die Defensivarbeit ein. „Wir müssen im Mannschaftsverbund einfach konsequenter arbeiten und stabiler werden“, fährt Käschel fort. Und wenn man drei eigene Tore erzielt, wie in zwei der drei bisherigen Punktspielen geschehen, „dann muss das auch mal zum Sieg reichen“. Der soll nun im Aufsteigerduell her.

SV Reislingen-Neuhaus - SVG Göttingen (So., 15 Uhr). Beim Neuling wird auf Kunstrasen gespielt. Dürfte aber für die Schwarz-Weißen kein Problem sein, haben sie doch inzwischen selbst Erfahrung mit dem eigenen Kunstrasen gemacht. Warnung, die Reislinger nicht zu unterschätzen, dürfte spätestens deren 1:0-Sieg vor einer Woche gegen Landolfshausen/Seulingen gewesen sein. Bei der SVG fehlen Yannick Hogreve, der ab sofort aufgrund eines angefangenen Studiums in Wien nicht mehr zur Verfügung steht, und Kevin Hühold, der beruflich verhindert ist.

SV Fortuna Lebenstedt - SCW Göttingen (So., 15 Uhr). Erfolgreich mit zwei Siegen und einem Remis starteten die Weender in die Saison und stehen derzeit auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz. Gegen die noch sieglosen Lebenstedter rechnet sich das Team von Trainer Marc Zimmermann etwas aus.

Lehndorfer TSV - TSV Landolfshausen/Seulingen (So., 15 Uhr). Durch das 0:1 gegen Aufsteiger Reislingen hat sich der TSV schon unter Druck gesetzt. Gegen eine Wiederholung des 4:2-Sieges aus der Vorsaison hätte sich niemand etwas einzuwenden. (wg/gsd)