Göttingen 05 siegt dank Dreier-Pack von Poldi

Göttingen. Im Kreisderby der Fußball-Landesliga kam der SCW Göttingen erst in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen. Göttingen 05 gewann gegen Schlusslicht Goslar dank eines Dreierpacks von Grzegorz Podolcaz mit 4:2, die SVG Göttingen und der SC Hainberg gingen auswärts leer aus.

SCW Göttingen - TSV Landolfshausen/Seulingen 1:1 (0:1). Zwölf gelbe Karten, viel Kampf und Krampf, das Derby zwischen dem SCW und „LaSeu“ lebte bis zur letzten Sekunde vor allem von der Spannung. In einer ersten Hälfte mit vielen Nickligkeiten gewannen die Gäste nach einer halben Stunde die Oberhand, gingen folgerichtig durch Steven Celik nach Vorarbeit von Lukas Kusch 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte der SCW den Druck, kam mit vielen langen Bällen zu guten Einschussmöglichkeiten, die Gästekeeper Joachim Hagemann durch glänzende Paraden vereiteln konnte. Erst in der Nachspielzeit war er dann gegen Steffen Claaßen machtlos. „Das war überfällig und verdient“, so SCW-Trainer Marc Zimmermann. Einig war er sich mit seinem Gegenüber Michael Kreter, dass es in dieser Partie auch zwei Rote Karten hätte geben müssen. Kreter: „Aufgrund unserer guten ersten Hälfte sind wir natürlich nicht ganz zufrieden mit diesem Punkt.“ - Tore: 0:1 Celik (39.), 1:1 Claaßen (90. + 4).

Göttingen 05 - Goslarer SC 4:2 (2:0). Anfangs taten sich die Gastgeber sehr schwer, das Schlusslicht konnte gut mithalten. Die Verkrampfung löste sich bei den 05ern mit dem 1:0 durch Grzegorz Podolczak per Kopfball nach Flanke von Gerbi Kaplan. Das 2:0 legte Podolczak für Konstantinos Drizis auf. Als die Gäste auf 2:3 herankamen, mussten die 05er noch einmal zittern, ehe Podolczak mit seinem dritten Tor zum 4:2 alles klarmachte. - Tore: 1:0 Podolczak (29.), 2:0 Drizis (37.), 3:0 Podolczak (50.), 3:1 Heidrich (66.), 3:2 Pillich (68.), 4:2 Podolczak (85.).

SC Gitter - SVG Göttingen 3:2 (2:2).Bittere Niederlage für die SVG Göttingen. Die Schwarz-Weißen verpennten komplett die Anfangsphase, lagen schnell mit 0:2 in Rückstand. „Nach 20 Minuten hätten wir auch 0:4 oder 0:5 zurückliegen können“, ärgerte sich Fußball-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel, dass sein Team zum wiederholten Mal die Anfangsphase verschlief. Doch das Team von Dennis Erkner kämpfte sich zurück in die Partie, der Lohn war der Ausgleich nach einer guten halben Stunde. Nach rund 60 Minuten übernahm die SVG dann endgültig die Spielkontrolle, hatte viel Ballbesitz und ebenso viel Pech. Eine Viertelstunde vor Schluss verweigerte Schiri Patrick Müller den Gästen einen klaren Elfer, als Krenzek im Strafraum gefoult wurde. Den Strafstoß bekam dann der SC Gitter in der Schlussphase zugesprochen und die SVG stand mit leeren Händen da. - Tore: 1:0 Rodenburg (4.), 2:0 Winnicki (11.), 2:1 Evers (25.), 2:2 Krenzek (32.), 3:2 Winnicki (87.)

TSC Vahdet Braunschweig - SC Hainberg 4:0 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Hainberg gut stand, kassierten die Gäste kurz nach der Pause das unglückliche 0:1. „Danach mussten wir offensiver agieren, aber da stimmte dann die Balance zwischen Offensive und Defensive nicht mehr“, so Trainer Oliver Hille. Braunschweig konterte sein Team nun klassisch aus, zu allem Überfluss verschoss sein Sohn Jonas auch noch einen Elfer (87.): „Das passt zu diesem Tag“, so der Coach. - Tore: 1:0 Uysal (51.), 2:0 Uysal (77.), 3:0 Uysal (81.), 4:0 Türkad (89.). (luc/wg-gsd)