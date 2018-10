Göttingen 05 und SCW Göttingen mit Dreiern

© A.T. da Silva/gsd

Göttingen. Glück und Unglück lagen am 13. Spieltag der Fußball-Landesliga für die Göttinger Klubs nahe beieinander.

05 und der SCW fuhren daheim wichtige Dreier gegen den Abstieg ein, die SVG verlor drei Punkte und zwei Spieler durch Rote Karten.

SCW Göttingen - SV Lengede 2:1 (1:0). Mit 28 Gegentreffern stellte der SCW vor dem Spiel die schlechteste Abwehr der Liga, gegen Lengede wurde die Defensive zum Matchwinner. Am Ende hätte der Sieg sogar höher ausfallen können, Torjäger Julian Kratzert verschoss in der Anfangsphase einen Elfer (14.) und traf später nur die Latte (71.). Trainer Marc Zimmermann: „Wir hätten schon nach 15 Minuten 3:0 oder 4:0 führen müssen.“ Dagegen lobte er das Defensivverhalten der ganzen Mannschaft: „Das war noch nicht gut, aber deutlich besser als zuletzt!“ - Tore: 1:0 Claaßen (3.), 2:0 Claaßen (64.), 2:1 Kudlek (90.). - Gelb-Rot: Gieselmann (SVL/57.).

Göttingen 05 - SV Reislingen-Neuhaus 3:1 (2:0). Göttingen 05 hat sich durch einen wichtigen Heimdreier ein wenig Luft zu den Abstiegsrängen verschafft und konnte nach Punkten sogar mit dem Konkurrenten SVG gleichziehen. Vor 254 Zuschauern im Maschpark war 05 über die gesamte Distanz das dominierende Team. „Die ersten 60 Minuten haben wir super gespielt, die letzten 30 Minuten eher mäßig“, so Spielertrainer Gerbi Kaplan, der zum Sieg seinen 8. Saisontreffer beisteuerte. Ihn ärgerte vor allem, dass sein Team gegen den später dezimierten Gast aufgrund ihrer fahrigen Spielweise zahlreiche Konter liegen ließ. - Tore: 1:0 Paramarajah (23.), 2:0 Kaplan (32.), 3:0 Mohebieh (47.), 3:1 Moser (67.) - Gelb-Rote Karte: Klatt (SVR/72.)

TSV Germania Lamme - TSV Landolfshausen/Seulingen 2:2 (1:1).„Das war definitiv ein Punktverlust, weil der Gegner schwach war und wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben“, haderte TSV-Coach Michael Kreter. Ihn ärgerte vor allem der zweite Gegentreffer, als sich die Gäste nach eigener Ecke auskontern ließen: „Da krieg’ ich einen Hals!“ Positiv dagegen die beiden eigenen Tore, die jeweils nach schnellem Umschaltspiel schön herausgespielt wurden. - Tore: 0:1 Münter (25.), 1:1 Eggers (34.), 2:1 Eggers (75.), 2:2 Kusch (76.).

SSV Vorsfelde - SVG Göttingen 3:1 (2:0). Ausgerechnet gegen die beste Abwehr der Liga musste die SVG auf ihren gesperrten Torjäger Ali Ismail verzichten (5. Gelbe), dafür zauberte Trainer Dennis Erkner seinen lange Zeit verletzten Kapitän Florian Evers aus dem Hut, er stand sogar in der Startformation. Die erste Hälfte gehörte dann aber ganz dem Favoriten. „Da haben sie ihren Plan konsequent umgesetzt, und wir haben einfach schlecht verteidigt“, so Fußball-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel. Ganz dicke kam es für die SVG nach der Pause. Innerhalb von sieben Minuten kassierten die Schwarz-weißen den dritten Gegentreffer und zwei Rote Karten gegen Ole Gams und Janek Brandt. Kurios: In doppelter Unterzahl agierte die SVG nun wesentlich disziplinierter und hatte sogar noch zwei Riesenchancen auf den möglichen Ausgleich. - Tore: 1:0 Schmidtheisler (7.), 2:0 Schmidtheisler (24.), 3:0 Celli (49.), 3:1 Vicuña (66.) - Gelb-Rote Karte: Gams (SVG/ 52.) - Rote Karte: Brandt (beide SVG/54.). (luc/gsd)