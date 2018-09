Göttingen 05 vergibt in Landolfshausen zehn Chancen

Fußball-Landesliga

+ © Hubert Jelinek/gsd Fuß zu hoch oder Kopf zu tief? Ansichtssache! Landolfshausens Torschütze Marius Münter (rechts) köpft den Ball an 05-Verteidiger Sören-Jannes Boy (verdeckt) vorbei. © Hubert Jelinek/gsd

Landolfshausen. Fußball verrückt in Landolfshausen! Da hatte den SC Göttingen 05 in seinem Punktspiel der Fußball-Landesliga beim TSV Landolfshausen/Seulingen zehn glasklare Torchancen und musste am Ende noch mit dem einen Punkt beim 1:1 zufrieden sein.