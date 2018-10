Göttinger Derby-Gipfel zwischen 05 und SVG: Sie haben sich lieb

Das bisher letzte Duell: Am 4. März standen sich die schwarz-weißen SVGer und die schwarz-gelben 05er in einem Testspiel gegenüber. Der SVGer Jan-Niklas Linde (links) köpft halb in der Luft „stehend“ auf das SVG-Tor.

Göttingen. Am Samstag treffen sie im Maschpark (15.30 Uhr) wieder aufeinander: Göttingen 05 und die SVG Göttingen.

Die „Mutter aller Derbys“ in der Unistadt. Immer wieder ist in den vielen Jahren die Rivalität zwischen Schwarz-Gelb und Schwarz-Weiß durchgeklungen, zuweilen sogar auch Hass. Jetzt trafen sich im Vorfeld des bevorstehenden Stadtduells der 2. 05-Vorsitzende Michael Wucherpfennig und SVG-Teammanager Thorsten Tunkel zum Derby-Gipfel im Freizeit In. Und so viel vorweg: Es klang viel versöhnlicher. Die HNA gibt das Gespräch wieder.

Wucherpfennig: Eigentlich verstehen wir uns ja ganz gut. Das Derby ist natürlich das Spiel des Jahres. Es zieht viele Fans, ist immer noch eine tolle Geschichte.

Tunkel:Das letzte Derby um Punkte gab es im Mai 2011 bei uns am Sandweg, 05 war damals noch der RSV 05. Damals endete es 1:1 vor. Burkhardt brachte uns in der 44. Minute in Führung, Siric glich für 05 neun Minuten vor Schluss aus. 2500 Fans waren dabei.

Wucherpfennig: Ja, der RSV 05 war Erster in der Landesliga, stieg später auf. Die SVG war Dritter. Jelle Brinkwerth hatte Holger Koch als Trainer abgelöst.

Tunkel: Und bei uns löste „Matze“ Weise Carsten Lakies als Coach ab. Jetzt kreuzen sich die Klingen wieder. Nach diesem Derby um Punkte gab es dann ja mehrmals Freundschaftsspiele zwischen beiden Klubs um den Derby-Cup.

Wucherpfennig: Leider ist die Zuschauerresonanz danach weiter gesunken. Ich hoffe am Samstag auf eine vierstellige Zuschauerzahl.

Tunkel(schmunzelt): Wir setzen einen Fan-Bus vom Sandweg zum Maschpark ein! Vor vier Wochen hätte ich gesagt, wir fahren zu 05, um zu siegen. Aber bei unseren letzten drei Niederlagen hat man nach dem guten Start gesehen, dass wir zum Beispiel den an der Hand verletzten Florian Evers nicht ersetzen können Von der Erfahrung her ist 05 jetzt höher einzuschätzen. Ich will aber keine Kampfansage machen. Unser neuer Trainer Dennis Erkner macht einen genialen Job.

Wucherpfennig: Ein 6:5 finde ich besser als ein 1:0, das ist unsere Philosophie. In unseren bisherigen Saisonspielen gab es meistens Spektakel. Wir haben ein tolles Offensiv-team, müssen aber weiter auf Förtsch und N’Diaye verzichten. Vor der Saison war die SVG für mich absoluter Aufstiegsfavorit. Der Ärger um den Wechsel von Torwart Dennis Henze von 05 zum Sandweg ist jetzt erledigt. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und jetzt mehr junge Spieler gehalten.

Tunkel: Wir müssen erwachsener werden im Umgang miteinander, müssen Vorbild sein.

Wucherpfennig: Ja, man muss sich in die Augen schauen können, auch wenn es mal unschöne Worte gab. Das Schlimmste wäre, wenn am Samstag ein 0:0 geben würde. Übrigens: Die Tickets vom Landesliga-Derby gelten am Sonntag auch für das Derby zwischen 05 II gegen SVG III um 12.30 Uhr...

* * *

Aufgezeichnet von Helmut Anschütz/gsd-nh