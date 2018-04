Göttinger Derby-Wochenende

Das ist Abstiegskampf: Grones Alexander Ludwig (Mitte) wird von Landolfshausens Jannik Meck (am Boden) gestoppt. Der FCG ist nach der 0:1-Pleite am Mittwochabend weiter akut abstiegsgefährdet, der TSV um Lukas Tappe (links) fast gerettet. Foto: ats/gsd

Göttingen. Derby-Wochenende in der Fußball-Landesliga. Dabei erwartet Aufsteiger SC Hainberg den TSV Landolfshausen. Der stark abstiegsgefährdete FC Grone muss zum SCW Göttingen. Ein Kreisderby hatte es bereits unter der Woche gegeben. Dabei verlor der FC Grone am Rehbach mit 0:1 (0:0) gegen den TSV Landolfshausen.

FC Grone - TSV Landolfshausen 0:1 (0:0). „Wir haben einmal mehr unsere Torchancen nicht genutzt. Daher stehen wir zu Recht unten drin“, kommentierte Grones Trainer Jozo Brinkwerth die Niederlage seiner Mannschaft, die tief im Abstiegsschlamassel steckt. In der 34. Minute hatte Justin Taubert im gegnerischen Strafraum drei TSV-Spieler „ausgetanzt“, sein Schuss verfehlte aber das Tor. Und in der 54. Minute war es Isa Asllani, der freistehend Landolfshausens Keeper Marcel Rudolph anschoss. „Mein Team hat alles gegeben, aber uns fehlt das gewisse Etwas“, so Brinkwerth.

Elfmeterdrama am Rehbach

Das Spiel wurde durch ein Elfmeterdrama entschieden. In der 86. Minute gab es nach einem Schubser eines Groner Spielers an einem Gegenspieler einen Foulelfmeter. Allerdings scheiterte Lukas Tappe am glänzend reagierenden Groner Torwart Dennis Koch. Der abgewehrte Ball landete bei TSV-Stürmer Patrick Kraus, der von Marvin Gorny gefoult wurde. Erneut Elfmeter, den Steven Celik zum alles entscheidenden 1:0 verwandelte. „Das war eine zerfahrene erste Halbzeit von beiden Seiten. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit taktische Umstellungen vorgenommen und dadurch Grones Spielaufbau nachhaltig gestört, sodass wir am Ende verdient gewonnen haben“, kommentierte TSV-Trainer Ingo Müller die Partie. Tor: 0:1 Celik (89./FE).

SC Hainberg - TSV Landolfshausen (So., 15 Uhr). „Wir brauchen noch einen Sieg, um ganz sicher in der Liga zu bleiben“, betont TSV-Trainer Ingo Müller. Den Klassenerhalt hat der SC Hainberg – seit drei Spielen ungeschlagen mit zwei Siegen in Folge – schon lange sicher. Beide Teams treffen bereits in 18 Tagen erneut aufeinander, denn das Hinspiel fiel aufgrund der schlechten Platzverhältnisse in Landolfshausen aus.

SCW Göttingen - FC Grone (So., 15). Durch vier Siege in den letzten fünf Spielen haben sich die Weender ein Polster von sechs Punkte zur Abstiegszone geschaffen und wollen durch einen Sieg dem Ziel Klassenerhalt noch näher kommen. Hingegen benötigen die Groner dringend Punkte, um den Kontakt zu den rettenden Plätzen, zu denen dem FC nunmehr sieben Punkte fehlen, nicht gänzlich abreißen zu lassen. (wg/gsd)