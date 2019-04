Göttinger Stürmer ballern am besten

Immer hart am Ball: Hainbergs Niklas Pfitzner (in blau) gegen Goslars Christian Schubert.

Göttingen – In der „normalen“ Tabelle der Fußball-Landesliga rangieren die Göttinger Klubs mit überschaubarem Erfolg. Die SVG ist Dritter, der SC Hainberg Siebter, während Göttingen 05 (10.), der TSV Landolfshausen/Seulingen (12.) und der SCW Göttingen (15.) um den Klassenerhalt kämpfen. In der Torschützenliste der 6. Liga sieht das ganz anders aus: Da dominieren die Göttinger Stürmer eindeutig. Unter den 13 erfolgreichsten Torschützen sind acht Göttinger – sie ballern eindeutig am besten. Allen voran Julian Kratzert vom SCW und Niklas Pfitzner vom SC Hainberg.

Pfitzner hat die Fußball-Gene eindeutig von seinem Vater André und seinem Onkel Marc, der beim Drittligisten Eintracht Braunschweig kickt, geerbt. Er führt die Torjägerliste mit Kratzert, Christian Ebeling (FT Braunschweig) und Jan-Lukas Elling (SSV Vorsfelde), die alle je 16 Mal getroffen haben, an. Der 25-jährige Pfitzner, der sich fast am Ende des Masterstudiums in Sport befindet, koordiniert zudem die Fun-Sporthalle auf den Zietenterrassen. Seine Stärke ist seine Schnelligkeit und sein Durchsetzungsvermögen im Zweikampf. „Da könnte er aber körperlich noch etwas draufpacken“, sagt Hainbergs Vorsitzender „Jockel“ Lohse. Pfitzner ist ein Eigengewächs, er hat bereits mit sechs Jahren das Fußballspiel beim SC Hainberg gelernt.

Kratzert stammt aus Bovenden, spielte später beim JFV Göttingen. „Bis zur B-Jugend stand er sogar im Tor“, berichtet sein Trainer Marc Zimmermann. „Jule“, so Kratzerts Spitzname, sei ein absoluter Instinktfußballer mit hoher Spielintelligenz. „Ein ehrlicher Arbeiter“, lobt Zimmermann den Weender Goalgetter. Apropos Arbeiter: Im Gegensatz zu den Studenten im SCW-Team geht Kratzert als Werkzeugmacher einem handwerklichen Beruf nach. Zimmermann weiter: „Er hat eine unfassbare Schusstechnik, traf sogar schon mal von der Mittellinie.“

Übrigens: Schon vergangene Saison traf Kratzert 16 Mal, war damit fünftbester Scorer in der Landesliga. In der Saison 2016/17 war „Jule“ sogar 21 Mal erfolgreich – er hat das Weender Torjäger-Gen!

Nicht zu verachten ist auch die Erfolgssträhne von Lamine Diop: Der SVGer schaffte in Kästorf einen Hattrick, gegen Vorsfelde sogar einen Viererpack. In Lamme „streikte“ Diops Torfabrik, dafür legte sein Teamgefährte Krenzek einen Hattrick beim 3:0-Auswärtssieg nach. Auch 05-Spielertrainer Gerbi Kaplan, die SVGer Ali Ismail und Josu de las Heras Vicuña sowie Steffen Claassen (SCW) sind unter den Top-13 dabei. Göttingen hat die besten Landesliga-„Ballermänner“! wg/haz-gsd