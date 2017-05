Großer Endspiel-Sonntag: Steigt 05 ab? Wer rettet sich noch?

+ So war’s im Hinspiel: Weende gewann mit Hanno Westfal (li.) 5:1 gegen Landolfshausens Lukas Tappe und Marian Baciulis. Foto: zje/gsd

Göttingen. Herzschlag-Abstiegs-Finale in der Fußball-Landesliga! Am Sonntag fällt ab 15 Uhr die Entscheidung, wer die 6. Liga verlassen muss. Aus südniedersächsischer Sicht sind unglücklicherweise gleich drei Mannschaften in den Kampf um den Klassenerhalt involviert: Der TSV Landolfshausen, der FC Grone und Göttingen 05. Nur der SCW Göttingen ist als Zweiter aller Sorgen ledig, kann aber im Derby in Landolfshausen zum Zünglein an der Waage werden.