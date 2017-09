Hainberg feiert beim SCW ersten Sieg in der Landesliga

+ Entwischt: Weendes Sascha Kuhlenkamp (re.) stürmt an Hainbergs Julius Bujara vorbei. Am Ende bejubelte der SCH beim 2:0 aber den ersten Sieg in dieser Saison. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Gute Kritiken sammelte der SC Hainberg an den ersten drei Spieltagen in der Fußball-Landesliga reichlich. Allein mit dem Siegen wollte es für den Aufsteiger noch nicht klappen. Am Sonntag platzte endlich der Knoten – und das ausgerechnet im Göttinger Derby! Beim SCW Göttingen feierte der SCH einen 2:0 (1:0)-Erfolg, den Trainer Dennis Erkner richtig einordnen konnte. „Das war in der Landesliga bislang unsere schlechteste Leistung. Schön, dass es trotzdem zum ersten Sieg gereicht hat.“