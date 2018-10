Hainberg, La/Seu, Weende: Göttinger Trio auf Abstiegsplätzen

Göttingen. Beim Blick auf die Tabelle der Fußball-Landesliga fällt auf, dass mit Landolfshausen/Seulingen, Hainberg und Weende drei Teams aus dem Kreis Göttingen derzeit auf den Abstiegsplätzen stehen.

Klar, dass sie sie mit Siegen am Wochenende so schnell wie möglich wieder verlassen wollen. Der SC Hainberg ist am Wochenende spielfrei.

TSV Lamme - TSV Landolfshausen/Seulingen (So., 14 Uhr). „Wir wollen in Lamme drei Punkte einfahren“, sagt TSV-Trainer Michael Kreter, der den Aufsteiger beim Spiel in Weende beobachtete. „Die sind hinten verwundbar“, hat er erkannt. So sieht’s personell aus: Christoph Baumann (fünfte gelbe Karte) fehlt ebenso wie Jannik Rospek und wohl auch Bruno Weidenbach (Wade). Zurück sind Lukas Kusch, Tomislav Relota (nach Gelb-Rot-Sperre) und Malte Köhne. Der Tabellenzwölfte trifft auf den Dreizehnten. Für die Landolfshäuser beginnen jetzt die Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe.

SSV Vorsfelde - SVG Göttingen (So., 14.30 Uhr). „Die Stimmung ist wieder gut“, sagt Trainer Dennis Erkner, nachdem die Pleitenserie mit dem Sieg gegen Kästorf abgehakt wurde. „Licht am Ende des Tunnels“, so Erkner, zeichnet sich auch personell ab. Florian Evers und Lamine Diop begannen mit Lauftraining, auch Manuel Neumeister, Robin Hartwig und Amin Al-Debek stoßen wieder dazu. Für den Tabellensechsten steht beim Zweiten aber eine schwere Aufgabe bevor. „Wir wollen die ärgern“, hofft Erkner, der allerdings auf Stürmer Ali Ismail (fünfte gelbe Karte) verzichten muss. Auch Dennis Moschanin ist privat verhindert. „Deshalb muss ich wieder einmal viel umstellen“, sagt der SVG-Coach. Bei Vorsfelde, hat er in Erfahrung gebracht, fehlt Innenverteidiger Haberecht wegen einer Ampelkarte.

Göttingen 05 - SV Reislingen-Neuhaus (So., 15 Uhr). Im Aufsteiger-Duell spielt der elfte gegen den Fünfzehnten. Aus dem Derby-Sieg gegen die SVG konnten die Schwarz-Gelben kein Kapital schlagen – die Partie in Hillerse ging mit 1:3 verloren. Fast unglaublich: 20 ihrer bisher 24 Gegentreffer kassierten die Wolfsburger auf eigenem Platz, unter anderem beim 1:4 gegen die SVG. Die Schwarz-Gelben haben auswärts immerhin fünf Zähler geholt. Hainberg verlor dagegen 2:6 in Reislingen.

SCW Göttingen - SV Lengede (So., 15 Uhr). Der Tabellenvorletzte trifft auf den Neunten. „Ein wichtiges Spiel für uns“, sagt SCW-Trainer Marc Zimmermann. „Mit einem Sieg wollen wir wieder ein paar Plätze hochrutschen. Wir müssen auf den Punkt fit sein.“ Bis zur Winterpause wird Kapitän André Weide nicht mehr zur Verfügung stehen. Er laboriert an einem knöchernen Bruch im Kniegelenk. Auch Jörn Beckmann fällt wohl länger aus, er plagt sich mit einer Schambeinentzündung herum. Auch der Einsatz von Meikel König und Maxi Psotta ist fraglich. (haz/gsd-nh)