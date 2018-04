Hainberger Schützenhilfe für Grone ist nicht drin

Göttingen. Im Mittelpunkt des 24. Spieltags der Fußball-Landesliga steht das Göttinger Derby zwischen dem SC Hainberg und dem FC Grone.

Der SCW Göttingen kann mit einem Heimsieg über den BSC Acosta die Abstiegsplätze verlassen und in der Tabelle zum Team aus Braunschweig aufschließen. Der TSV Landolfshausen kann mit einem Erfolg beim TSV Hillerse den Abstand zur Abstiegszone vergrößern (alle Partien am Sonntag um 15 Uhr).

SC Hainberg - FC Grone. Nach der guten Vorrunde stockt es in der Rückrunde bei Klassenneuling Hainberg. Sechs Spiele, nur zwei Unentschieden, aber vier Niederlagen und dabei nur vier Tore erzielt – keine Zwischenbilanz zum Zunge schnalzen. Allein deshalb kann gegen die abstiegsbedrohten Groner von Schützenhilfe keine Rede sein. So soll im Ortsderby endlich der erste Sieg 2018 her. „Wir sind jetzt einfach mal dran, wir haben Lust“, sagt Trainer Dennis Erkner – in erster Linie sicher auf diesen ersten Dreier dieses Jahres. Pampe (Bänderriss), Trattmann (Grippe) und Atlalbani (Leiste) fehlen. Erkner: „Wir hatten 2018 einen schlechten Start, müssen einfach das Glück erzwingen.“„Wir müssen versuchen, Hainbergs Offensive in Schach zu halten“, sagt FC-Coach Jozo Brinkwerth. Richard Hehn wird dabei nicht mithelfen können, er ist wegen der fünften Gelben Karte gesperrt. Auch der Einsatz von Mathis Gleitze (muskuläre Probleme) und Richard Schall (Erkältung) ist noch nicht sicher. Pomper ist noch im Urlaub, Uzun ist privat verhindert. Die Groner Vorbereitung verlief alles andere als gut: An korrektes Training war am Freitag nicht zu denken, weil die Alten Herren und die D-Jugend spielten. Brinkwerth, dessen Team mit 17 Partien die wenigsten Spiele ausgetragen hat: „Wir trainieren nicht mehr viel, sondern spielen nur noch.“

SCW Göttingen - BSC Acosta Braunschweig. „Richtig wichtig“ – so ordnet Trainer Marc Zimmermann diese Partie gegen den Tabellenzehnten ein. Mit einem Sieg können die Weender mit den Braunschweigern gleichziehen. Ein großes Handicap ist das schlechte Torverhältnis des SCW mit minus 28 – hoffentlich gibt das nicht irgendwann noch einmal den Ausschlag. Torwart Kahlsdorf (Knieprobleme, gestern beim MRT) wird durch Frischemeier ersetzt, André Weide soll erstmals nach seiner Verletzung wieder beginnen. Offen ist noch, ob Jörn Beckmann auflaufen kann. Acosta ist mit einem Torverhältnis von 36:30 defensivstark, nur fünf Teams haben weniger Gegentore kassiert. Zimmermann: „Wir werden alles in die Offensive legen.“

TSV Hillerse - TSV Landolfshausen. Das Team von Trainer Michael Kreter, das nächste Saison mit dem TSV Seulingen zusammengeht, muss im Duell der Tabellennachbarn in Hillerse antreten. Aus den letzten beiden Begegnungen gab es zwei 4:1-Siege, die Selbstbewusstsein verliehen haben. (haz/gsd)