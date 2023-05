Hillemann-Dreierpack sichert Auswärtsdreier: Der SSV Nörten-Hardenberg siegt 4:1 bei Acosta Braunschweig

Teilen

Voller Einsatz: Nörtens Kapitän Dennis Zeibig im Hinspiel gegen Acosta. Hinten Julian Keseling. Am Sonntag brachte der SSV drei Punkte aus Braunschweig mit. © Ottmar Schirmacher

Der SSV Nörten-Hardenberg meldet den zehnten Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit der Fußball-Landesliga: Zum 4:1 (3:0)-Erfolg am Sonntag beim BSC Acosta Braunschweig steuerte Nils Hillemann seine Saisontreffer 19, 20 und 21 bei. Zugleich war der Erfolg in der Löwenstadt eine gelungene Generalprobe für das Derby gegen Eintracht Northeim am nächsten Sonntag.

Braunschweig – Vorbereiter für die ersten Torerfolge war Silvan Steinhoff, der mit seiner Schnelligkeit die Räume auf der linken Seite nutzte und mit präzisen Flanken Hillemann mustergültig bediente. Mit jenem Hillemann-Doppelpack und Friebes Tor zum 3:0 waren bereits beim Seitenwechsel die Weichen für den SSV auf Sieg gestellt.

Nicht allein die Torausbeute, vielmehr auch spielerisch lagen die Vorteile klar auf Nörtener Seite. Die Gastgeber dagegen kamen nur durch Standardsituation in die Nähe des SSV-Gehäuses. In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild, denn Acosta brachte trotz des Rückstands viel Mut zur Offensive auf, ging aber zum Glück für den SSV mit einigen guten Chancen fahrlässig um. Immerhin den Ehrentreffer verdienten sich die Gastgeber, die bei Hillemann zusehen durften, wie Torchancen verwertet werden. Das 4:1 war der Schlusspunkt. Dennoch gab es Anlass zu Kritik für Trainer Oliver Gremmes. „Das Ergebnis stimmt. Mit einigen Dingen bin ich aber nicht zufrieden. Wir durften den Gegner nicht mehr ins Spiel zurückkommen lassen, sondern hätten den Deckel endgültig drauf machen müssen. Da hatten wir auch Glück.“

SSV: D. Hillemann - Rüffer (46. Baar), Horst (62. Westfal), Stief, Friebe (56. Zimmermann) - Bruns, Psotta (46. Keseling), Rudolph (62. Duymelinck), Steinhoff - H. Sinram-Krückeberg, N. Hillemann

Tore: 0:1/0:2 N. Hillemann (23./37.), 0:3 Friebe (45.+1.), 1:3 Schächtel (72.), 1:4 N. Hillemann (86.)

(Ottmar Schirmacher)