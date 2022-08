Eintracht Northeim verliert 0:2 gegen Tabellenführer Lengede

Von: Marco Washausen

Teilen

Rot! Nach einem Foul im Mittelfeld schickte Schiedsrichter Julius Merkel den Northeimer Massimo Röttger kurz vor der Halbzeit vom Feld. Auch Raoul Fricke (rechts) und Nils Kern können es nicht fassen. © Kaja Schirmacher

Der FC Eintracht Northeim wartet auch nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Landesliga weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Am Samstag kassierte das tapfer kämpfende Team im Gustav-Wegner-Stadion gegen Tabellenführer SV Lengede eine 0:2 (0:0)-Niederlage, musste dabei allerdings auch über 50 Minuten in Unterzahl ran.

Northeim –Weil die Gäste im Stau standen, begann die Partie mit 30 Minuten Verspätung. Zusätzliche Zeit, die die Northeimer unter anderem für Torschussübungen nutzten. Bis es dann aber im Spiel zur ersten guten Gelegenheit der Gastgeber kam, dauerte es eine Weile. Erst in der 18. Minute musste Lengede-Keeper Makiela erstmals ran und lenkte den Distanzschuss von Fricke zur Ecke. Zwei Minuten später hatte Grunert viel Platz, traf den Ball aus zehn Metern aber nicht voll.

Trainer Weißenborn verordnete seiner Truppe bei Ballbesitz des Gegners eine 5:4:1-Formation, die kompakt verteidigte. Die Vielzahl der Chancen ging dennoch auf das Konto des Tabellenführers - ohne Tim Tautermann jedoch wirklich vor Probleme zu stellen. Nach einer halben Stunde wurde es unruhiger und deutlich lauter auf und neben dem Platz. Rudelbildungen und Wortgefechte häuften sich. Schiri Merkel hatte viel Arbeit. Das gipfelte in der roten Karte gegen Röttger (39.), der einen Lengeder im Mittelfeld von den Beinen holte. Eine harte Entscheidung.

In Unterzahl zog sich die Eintracht weiter zurück. Lengede hatte viel Ballbesitz, blieb aber lange blass. Mehr als ungenaue Distanzschüsse brachte der Favorit selten zustande. Mit Beginn der letzten 20 Minuten erhöhte der Gast den Druck nochmal. Und als Tautermann dann tatsächlich mal geschlagen war, ging der Ball aus dem Gewühl heraus an den Pfosten (76.). Für die Lengeder Führung musste ein Standard her: Ecke, Kopfball Franke, Tor (79.)! Kurz danach machten die Gäste mit dem zweiten Treffer durch Toprak (85.) den Deckel auf die Partie.

Eintracht: Tautermann - Fritz, Knopf, Kern, Röttger - Schahmirzadi, Grunert, Fricke, Heine - Danneberg (70. Ismail), Peinemann

Tore: 0:1 Franke (79.), 0:2 Toprak (85.)

Bes. Vork.: Rot für Röttger (39./Foulspiel).



(Marco Washausen)