Jubel beim TSV und SCW

Fußball-Landesliga: Landolfshausen 4:1 gegen Lupo II, Weende siegt 4:2 / Hainberg 1:2

+ Flottes Laufduell: Landolfshausens Franz Matezki (links) lässt Wolfsburgs Frederic Krecklow mal einfach stehen. Am Ende durfte sich der TSVer über einen klaren 4:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Lupo Martini II freuen. Foto: ats/gsd

Göttingen. Der TSV Lan-dolfshausen hat mit einem 4:1 gegen USI Wolfsburg II einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga getan. Der SCW Göttingen hat mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen den TSV Hillerse die Abstiegsplätze verlassen. Der SC Hainberg wartet nach der unglücklichen 1:2-Niederlage beim neuen Spitzenreiter MTV Wolfenbüttel noch immer auf den ersten Sieg in diesem Jahr.