Krenzek bringt SVG Göttingen auf Zack

Göttingen – Zehn Torvorlagen, jedoch kein Tor, hatte er sich vor der Saison vorgenommen. Nun sind’s inzwischen 19 Tore geworden, die Nicolas Krenzek für seinen neuen Verein, den Fußball-Landesligisten SVG Göttingen, in dieser Spielzeit bisher erzielt hat.

Und es ist davon auszugehen, dass in den letzten fünf Punktspielen noch der eine oder andere Treffer hinzukommen.

Krenzek ist mit dem Fußball-Gen in Bremke geboren, sein Vater Klaus spielte ebenfalls aktiv Fußball beim TSV Bremke-Ischenrode, bei dem der Torjäger sein Fußball-Einmaleins gelernt hat. In der Jugend wechselte er für ein Jahr zum RSV Göttingen 05, um aber wieder zu seinem Heimatverein zurückzukehren. Für eine Saison 2016/17 zog es ihn zu den A-Junioren von Göttingen 05, die in der Niedersachsenliga spielen, um dann doch wieder für ein Jahr beim Bezirksligisten in Bremke anzuheuern.

„Thorsten Tunkel (Fußball-Abteilungsleiter bei der SVG Göttingen, die Red.) sprach mich schon vor eineinhalb Jahren an. Im letzten Jahr habe ich dann den Sprung in die Landesliga gewagt“, erzählt der Student der Betriebswirtschaft im vierten Semester. 2017 hatte er sein Abitur an der IGS Geismar gemacht. Es sei schon immer ein Wunsch gewesen, unter Dennis Erkner zu trainieren. „Von Dennis habe ich Fußball-Dinge gelernt, von denen ich zuvor überhaupt noch nie etwas gehört habe“, hält Krenzek riesige Stücke auf seinen neuen Trainer. Erkners Stärken seien sein Engagement und Fleiß. „Er ist ein akribischer Arbeiter mit unglaublichem Fachwissen, welches er uns sehr gut vermittelt. Er macht jeden Spieler einfach besser.“

Während der 21-Jährige sich früher im zentralen Mittelfeld aufgehalten hat, machte Erkner aus ihm jetzt einen klassischen Rechtsaußen. „Auf dieser Position fühle ich mich am wohlsten“, sagt Krenzek. Und von dieser Position aus dringt der dribbelstarke Stürmer immer wieder in den gegnerischen Strafraum ein und ist dabei ungemein torfährlich. Mit seinen Stürmerkollegen Lamine Diop (13 Tore) und Ali Ismail (11) erzielte dieses Trio allein 43 der bisher 77 Tore, was die derzeitige Bestmarke in der Landesliga bedeutet.

Bei der SVG mache es die Mischung aus erfahrenen Spielern wie Evers, Vicuña und Linde. „Wir sind aber insgesamt eine sehr junge Truppe“, so Krenzek. Und die bleibt im Gros auch in der kommenden Saison zusammen. „Wir peilen den Oberliga-Aufstieg an“, sagt Krenzek selbstbewusst. Jegliche Unterstützung in seinem fußballerischen Vorankommen bekommt er von seinen Eltern und Freundin Sally. wg/gsd