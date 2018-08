Kuriose Spielplan-Gestaltung: „Rückspiele“ am dritten Spieltag

So sah es im Hinspiel vor zwei Wochen aus: Hainbergs Stürmer Niklas Pfitzner (links) hat gegen Weendes Marc Janis Käding abgezogen, der Ball aber rauscht am gegnerischen Gehäuse vorbei.

Göttingen. Kuriose Spielplangestaltung: Am Sonntag werden in der Fußball-Landesliga die „Rückspiele“ vom ersten Spieltag ausgetragen. Dahinter steckt nicht ein wetterbedingtes Vorziehen aus der Winterzeit, sondern das Zusammenwirken mit höheren Spielklassen. Ligenleiter Thorsten Tunkel: „Die Oberliga ist maßgeblich für den Bezirk Braunschweig. Der Spielplan gab jetzt diese Gestaltung nicht anders her.“

SCW Göttingen - SC Hainberg (So., 16 Uhr). Während Weendes Trainer Marc Zimmermann von einem durchaus gelungenen Start in die Saison mit einem 1:1 beim SC Hainberg und dem 2:0-Sieg gegen den SC Goslar 08 sprechen kann, sieht’s beim Team von Trainer Oliver Hille ein wenig anders aus. Raus aus dem Bezirkspokal in der zweiten Runde mit dem desaströsen 0:4 beim Bezirksliga-Spitzenreiter Sülbeck/Immensen, dem 1:1 zuhause gegen den SCW und der 1:3-Niederlage beim SC Gitter, ist der Einstand in die neue Saison für den in der vergangenen Spielzeit besten Göttinger Landesligisten nicht besonders gelungen. So dürfte Hille schon mit dem Hinspielergebnis nunmehr im Rückspiel durchaus zufrieden sein.

SVG Göttingen - TSV Hillerse (So., 15 Uhr). Weil die SVG am zweiten Spieltag spielfrei war, folgt nun bereits gleich das zweite gegen Hillerse, wo die Schwarz-Weißen zum Saisonstart mit 3:1 gewannen. Für das Team von Trainer Dennis Erkner geht es darum, die Bezirkspokalpleite vom Dienstag in Grone aus den Köpfen zu bekommen. „Das war einfach superschlecht, wir haben uns mächtig geärgert. Wir müssen jetzt aber die richtigen Schlüsse ziehen und aus dieser Niederlage lernen“, sagt der neue SVG-Coach. Gibt es personelle Änderungen? „Kann sein“, entgegnet Erkner. „Wir werden anders spielen.“ Nicht dabei sind Amin Al-Debek, Mathis Ernst, Lamine Diop, Alexander Burkhardt und der während der Vorbereitung gekommene 35-jährige Routinier Manuel Neumeister. Erkner: „Als erfahrener Spieler hilft er uns charakterlich.“

TSV Landolfshausen/Seulingen - SV Reislingen-Neuhaus (So., 16 Uhr). Wegen des Sportfestes in Seulingen wird erst um 16 Uhr angepfiffen. Im „Hinspiel“ kassierte der TSV in der Nachspielzeit noch den 3:3-Ausgleich per Elfmeter. „Wir wussten, dass die ersten Wochen wegen der Urlaubsplanung nicht einfach werden“, sagt Trainer Michael Kreter. Unter anderem werden Marian Becker und Bruno Weidenbach wohl nicht spielen können.

SSV Vorsfelde - Göttingen 05 (So., 15 Uhr). Nach zwei Pleiten zum Landesliga-Auftakt sammelte 05 im Bezirkspokal durch das 3:0 in Groß-Ellershausen wieder etwas Selbstvertrauen. Im „Hinspiel“ war 05 die bessere Mannschaft, verlor durch ein Eigentor und einen Foulelfmeter 0:2. Das Trainerduo Käschel/Kaplan wird alles auf das routinierte Erfolgsduo Grzegorz Podolczak/Mehdi Mohebieh setzen. (gsd)