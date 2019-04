La/Seu gegen SCW Göttingen: Abstiegsgipfel beim „Dorfklub“

Göttingen – Acht Mannschaften sind in der Fußball-Landesliga nur durch fünf Punkte getrennt – das verspricht weiter viel Spannung vor allem im Kampf um den Klassenerhalt. Mitten drin im Abstiegskampf sind auch Göttingen 05 sowie Landolfshausen/Seulingen und der SCW Göttingen, die am Sonntag aufeinandertreffen. Alle Spiele Sonntag um 15 Uhr.

SVG Göttingen – SC Gitter.Die Gäste haben auswärts genauso viele Punkte geholt wie zuhause – nämlich je 17. Daher kommen sie als Sechster zum Sandweg, wo Trainer Dennis Erkner Kevin Degenhardt und Jannik Brandt wieder im Kader hat. Zwischen den Pfosten steht weiter Omar Younes, weil Denis Henze eine Patellasehnenreizung hat. Steffen Doll fehlt den Schwarz-Weißen wegen der fünften gelben Karte. Mathis Ernst, Rinat Nazyrov, Benni Duell oder Jan Linde – Coach Erkner hat mehrere Alternativen für die Umbesetzung. Das Hinspiel verlor die SVG „ganz unglücklich“, so Erkner, mit 2:3. Daher hat die SVG noch eine Rechnung offen. Nach der Winterpause gab es sechs Siege und ein Remis. Eine starke Bilanz!

TSV Landolfshausen/Seulingen – SCW Göttingen. Für die Weender schon ein vorentscheidendes Spiel auf dem Platz in Seulingen! Das sei wohl mit Bedacht dorthin gelegt worden, vermutet Trainer Marc Zimmermann: „Die wollen uns auf dem großen Platz ins Laufen bringen. Wir haben jetzt nur noch Endspiele“, glaubt er. Man benötige mindestens 40 Punkte für den Klassenerhalt, fünf Spiele von den restlichen sieben müsse man sicher noch gewinnen. Der SCW reist mit der schlechtesten Auswärtsbilanz der 6. Liga an: nur ein Sieg, zwei Remis bei neun Niederlagen und 13:44-Toren. Mike Strauß fehlt nach fünfmal Gelb, ebenso Jasper Frohn. Bei Maxi Psotta ergab eine Untersuchung, dass er erneut einen Kreuzbandschaden (Anriss) hat, diesmal am linken Knie. „Dorfklub“ La/Seu hat zuhause erst 14 Punkte geholt – hat aber noch sieben Heimspiele, in denen der Klassenerhalt wie so oft in den vergangenen Jahren noch realisiert werden kann. Kapitän Moritz Jünemann ist nach fünf gelben Karten gesperrt., Steven Celik ist noch rotgesperrt. TSV-Coach Marco Wehr: „Wir müssen unbedingt punkten. Es könnte hektisch werden.“ Nachdem gegen Lamme ein 1:2 gab, hofft er auf seinen ersten Heimsieg mit „La/Seu“.

Goslarer SC – Göttingen 05.Die Schwarz-Gelben sind weiter die zweitschlechteste Auswärts-Mannschaft mit einem Sieg, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Und die nächsten fünf Punktspiele bestreiten die 05er auswärts... Die Nordharzer haben sich durch zuletzt zwei Siege bei Vahdet Braunschweig und gegen Lebenstedt vom letzten Rang wieder hochgerappelt. Die 05er holten aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg (4:0 gegen Bezirkspokalgegner TSV Hillerse), ließen zuletzt gegen Lehndorf (3:3 nach 3:1-Führung) wieder zwei Punkte liegen.

SC Hainberg – Vahdet Braunschweig. Aus dem Hinspiel (0:4) haben die Hainberger noch etwas gutzumachen. Inzwischen sind die Gäste, so SCH-Klubchef Jörg Lohse, zu einer „Wundertüte“ geworden, die zuletzt 2:6 gegen Goslar einging. Beim Team von Trainer Oliver Hille fehlt Rolf-Hendrik Ziegner gelbgesperrt. haz/gsd-nh