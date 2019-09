Landolfshausen/Seulingen stutzt Göttingen 05 zurecht

Seulingen – In einem vorgezogenen Spiel der Fußball-Landesliga kam der TSV Landolfshausen/Seulingen im Kreisderby gegen Göttingen 05 zu einem 3:1 (2:1)-Sieg.

Der TSV schob sich in der Tabelle an den Schwarz-Gelben vorbei und machte gleichzeitig einen Sprung in der Tabelle von Rang elf auf sechs. Hingegen rücken die 05 bis auf drei Punkte an einen Abstiegsplatz heran.

Unglücklich das 0:1 für die Göttinger, als nach einem Eckball Jan König das Leder bei seinem Abwehrversuch ins eigene Gehäuse lenkte. Gleichwohl schafften die 05er noch vor der Pause den 1:1-Ausgleich durch Mehdi Mohebieh, der einen von Bruno Weidenbach verursachten Strafstoß sicher verwandelte.

„In der Folgezeit haben wir Großchancen, die wir einmal mehr nicht verwerten können. Zudem hatten wir in der Innenverteidigung kein Tempo“, bedauerte Gästetrainer Steffen Witte, der nach dieser dritten Niederlage in Folge von einem Rückschlag für sein junges Team sprach.

Das 2:1 erzielte Lukas Kusch quasi mit dem Halbzeitpfiff nach einem „mustergültigen Konter in eine Drangperiode der 05er“, so TSV-Trainer Marco Wehr. Kusch war erst mittags von Soltau, wo er ein fünfwöchiges Praktikum an einer Berufsschule absolviert und fünf Wochen nicht trainieren konnte, angereist.

„Das 3:1 war allein das Eintrittsgeld wert,“ meinte Wehr. Aus halblinker Position war Ladushan Ravindran aus 25 Metern mit einem direkten Freistoß in den oberen Torwinkel erfolgreich. „Wir haben am Wochenende frei, was uns sehr gelegen kommt, denn so können einige Spieler ihre Verletzungen ausheilen“, sagt Wehr.wg/gsd

Tore:1:0 König (7./Eigentor), 1:1 Mohebieh (35.), 2:1 Kusch (45.), 3:1 Ravindran (85.).