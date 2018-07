Landolfshausen und Seulingen: „Doppel-Dorfklub“ startet neu

Landolfshausen. Munteres Treiben beim Saisonauftakt in Landolfshausen: 28 Spieler wollen kundige Beobachter auf dem Rasenplatz des Landesliga-„Dorfklubs“ (Eigenbezeichnung) ausgemacht haben, der eben noch von fünf Rasensprengern gewässert wurde. Hinter dem Nord-Tor grasen wie üblich fünf Kühe als stille Zeugen.

Die große Anzahl an Spielern liegt auch daran, dass der TSV Landolfshausen nicht mehr eigenständig ist. Die Fußballsparte hat sich (wie berichtet) mit der des Nachbarklubs TSV Seulingen zusammengetan. Nur fünf Kilometer weist das Schild an der größten Kreuzung des Ortes in Richtung des neuen Partners aus. Könnten die Spieler des neuen „Doppel-Dorfklubs“ ja auch mal als Trainingslauf zurücklegen...

Hintergrund der Kooperation ist der demografische Wandel. „Wir haben diesen Schritt rechtzeitig gemacht“, erklärt Trainer Ingo Müller, dessen Rolle wohl mehr der eines „Technischen Direktors“ gleichkommt. Die Trainingsarbeit für die erste Mannschaft übernimmt weiter Michael Kreter.

Zitat „Wir haben das gemacht, so lange wir gesund sind und nicht krank.“

Landolfshausens Ingo Müller zur Kooperation mit Seulingen

Müller weiter: „Wir haben das gemacht, so lange wir gesund sind und nicht krank.“ Personell ist dies gedacht, führt er weiter aus. Perspektivisch müsse man diesen Schritt sehen.

Unter den Nachbardörfern werden auch die Landesliga-Heimspiele aufgeteilt. Angedacht ist, die Hinrunde in Landolfshausen zu spielen und die Rückrunde dann in Seulingen. „Es kann aber auch Änderungen geben“, sagt Ingo Müller.

Chefcoach Kreter, assistiert vom spielenden Co-Trainer Jannik Meck, hat die große Trainingsgruppe unterdessen in zwei Hälften aufgeteilt. Die eine versucht sich zur Auflockerung in einer der ersten Einheiten mit „Fußball-Biathlon“: Die Spieler müssen fünf Bälle in eine Art Mini-Zelt schießen. Für jeden Fehl-Schuss muss anschließend eine „Strafrunde“ gelaufen werden – bei der sengenden Sonne alles andere als eine Wohltat. In der anderen Spielfeldhälfte arbeitet Kreter fleißig mit den restlichen Akteuren samt den Torhütern.

Zehn Neue sind erstmal dabei. Wer wo spielt – in der Landesliga oder in der Kreisliga – wird sich zeigen. „Wir starten erstmal mit einem Gesamt-Portfolio“, sagt Müller. Und das Ziel? „Wir wollen in der jeweiligen Liga eine gute Rolle spielen.“ Vergangene Saison war es Platz sechs in der Landesliga. Das dürfte jetzt schwierig werden: Mit der SVG Göttingen und Vorsfelde sind zwei aussichtsreiche Oberliga-Absteiger dazugekommen, die neben Vahdet und FT Braunschweig sowie Aufsteiger 05 für Müller als Favoriten gelten. „Unten rum“ wird bei fünf Absteigern schwer – und zu allem Überfluss muss „La/Seu“ in den ersten vier Spielen auch noch dreimal reisen. Es bleibt spannend um den „Doppel-Dorfklub“. (haz/gsd-nh)