Magier Mohebieh: Zwei Tore für Göttingen 05

Göttingen. Wichtige Heimsiege feierten die Fußball-Landesligisten Göttingen 05 und der SCW Göttingen, der SC Hainberg überraschte mit einem 3:1-Erfolg beim Tabellendritten in Kästorf.

Lediglich Landolfshausen/Seulingen ging beim souveränen Tabellenführer in Braunschweig leer aus. Das Spiel zwischen dem SV Lengede und der SVG Göttingen wurde bereits am Samstag wegen mehrerer erkrankter Spieler abgesagt. Auch SVG-Trainer Dennis Erkner hatte es mit Magen-Darm-Problemen erwischt.

Göttingen 05 - Fortuna Lebenstedt 2:1 (1:0). Von der ersten Minute an ergriffen die Schwarz-Gelben die Initiative, auffälligster Akteur in dieser Anfangsphase war Mehdi Mohebieh. Der kleine Techniker sprühte nur so vor Spielfreude, scheiterte nach zehn Minuten noch mit seinem ersten Torschuss. Doch nur drei Minuten später sorgte er mit einem sehenswerten Treffer für die frühe Führung der Gastgeber. Von der Fortuna, die zuletzt fünf Spiele in Folge ungeschlagen geblieben war, sahen die Zuschauer in der ersten halben Stunde nur wenig, das Tor der 05er geriet kaum in Gefahr. Und es blieb über 90 Minuten eine einseitige Partie, in der sich die Gastgeber Chance um Chance erarbeiteten. Mohebieh stellte mit dem 2:0 die Weichen endgültig auf Sieg, Grzegorz Podolczak verpasste mehrmals die Vorentscheidung. „Das war ein hochverdienter Sieg, der noch wesentlich deutlicher hätte ausfallen müssen“, so Spielertrainer Gerbi Kaplan. Und über den überragenden „Magier Mohebieh“: „Er ist mit seiner Präsenz und Ballsicherheit immer wichtig für uns!“- Tore: 1:0 Mohebieh (12.), 2:0 Mohebieh (64.), 2:1 Pramme (90.+1)

SCW Göttingen - TSV Hillerse 4:1 (2:0). „Das war eine gute Reaktion auf unsere schwache Leistung im Derby bei der SVG. Wir waren von der ersten Minute an präsent und haben den Sieg unbedingt gewollt“, freute sich Trainer Marc Zimmermann. Torjäger Julian Kratzert stand stellvertretend für den Siegeswillen seines Teams, setzte nach seinen Pfosten- und Lattenknallern energisch nach und erzielte so seine Saisontore 10 und 11 und bereitete zudem das 2:0 vor. - Tore: 1:0 König (18.), 2:0 Kettler (41.), 3:0 Kratzert (55.), 3:1 Alim (71.), 4:1 Kratzert (73.)

Freie Turnerschaft Braunschweig - TSV Landolfshausen/Seulingen 2:1 (1:0). Beim großen Favoriten lieferte „LaSeu“ einen beherzten Kampf ab. „Auf der einen Seite hätten wir das ein oder andere Tor mehr bekommen können, auf der anderen Seite haben wir auch bei einem Gegentor ganz schlecht verteidigt und wir hätten dann einen Punkt mitnehmen können“, so Trainer Ingo Müller. - Tore: 1:0 Mastel (45.), 2:0 Fischer (48.); 2:1 Baumann (90.+1)

SSV Kästorf - SC Hainberg 2:3 (1:0). „Das haben die Jungs gut gemacht“, freute sich Coach Oliver Hille über drei nicht eingeplante Punkte. Sein Team agierte schon in der ersten Hälfte ganz gut, wurde nach der Pause mutiger und belohnte sich durch drei Tore. Keeper Alexsandar Stancovic parierte noch einen Elfmeter (73.) - Tore: 1:0 Kröger (9.), 1:1 Pfitzner (51./FE), 1:2 Ziegner (53.), 1:3 Dösereck (79.), 2:3 (90.+4) (luc/gsd)