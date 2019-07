Mohebieh: Drei Tore für 05, dann ab in die Eistonne

Mehrere südniedersächsische Fußball-Klubs nutzten das erste Juliwochenende zu den ersten Testspielen.

Göttingen - Mit Göttingen 05, dem SC Hainberg und dem TSV Landolfshausen/Seulingen waren drei Landesligisten beteiligt.

Göttingen 05 - SG Lenglern 5:2 (1:1). Munterer Testspiel-Auftakt auf dem B-Platz im Maschpark: 05 (ohne acht) und Bezirksligist Lenglern spielten 3 x 30 Minuten, wobei die SG zunächst etwas mehr vom Spiel hatte. In der Mitte der Partie kam 05 besser in die Partie, Bartels hatte Pech mit einem abgefälschten Schuss an den Innenpfosten. Ebenso Pech für Lenglerns Bendroth, der eine Hartwig-Hereingabe ins eigene Tor bugsierte. Nach Washausens 3:1 verkürzte „Ötze“ Beyazit per Strafstoß (Foul von Lenglerns Molthan an Boy) auf 2:3. Mohebieh schraubte das Ergebnis per Doppelpack hoch. „Ich bin zufrieden mit dem ersten Test bis auf die letzten Minuten, er stimmt hoffnungsvoll“, meinte der neue SG-Coach Thomas Hellmich. Kollege Philipp Käschel: „Nach der ersten anstrengenden Trainingswoche haben wir die Trainingsinhalte wie Pressing und Gegen-Pressing ordentlich auf den Platz gebracht.“

Tore: 0:1 Ö. Beyazit (18.), 1:1 Mohebieh (31.), 2:1 Bendroth (70., Eigentor), 3:1 Washausen (77.), 3:2 Ö., Beyazit (FE, 86.), 4:2 Mohebieh (88.), 5:2 Mohebieh (90. + 1).

. Bei den 05ern sickerte durch, dass die Stadt Göttingen die Hälfte des B-Platzes für 1,4 Millionen Euro an eine benachbarte Sanitätsfirma verkauft hat. Das Thema ist längst nicht neu, viele 05er sehen den Verkauf aber als „Skandal“. Neben dem A-Platz und dem neuen Kunstrasen gibt es demnächst nur noch ein (halbes) Kleinfeld.

SC Hainberg - FC Sülbeck/Immensen 2:3 (0:1). „Ein guter Test“, fasste SC-Klubchef Jörg Lohse zusammen. Der neue Trainer Lukas Zekas musste auf etliche Spieler verzichten, am Ende spielten fast nur Neuzugänge und Nachwuchsakteure. Bezirksligist Sülbeck machte mit den Neuzugängen Marc-Andre Strzalla und Patrick Sieghan (beide von Göttingen 05) einen guten Eindruck.

Tore: 0:1 Statz (12.), 1:1 Fiedler (58.), 1:2 Mundt (70.), 2:2 Bettermann (75., FE), 2:3 Kraus (89.)

TSV Landolfshausen/Seulingen SSV Nörten 1:0 (0:0). Im ersten Test war einen Tag nach Trainingsbeginn schon „ordentlich Dampf drin“, meinte Nörtens Coach Jan Diederich. Ein Klassenunterschied war zwischen Landesligist „LaSeu“ und Bezirksligist SSV nicht zu erkennen. Vielmehr hatte Nörten sogar die etwas bessere Spielanlage – und die besseren Chancen durch den eingewechselten Lucas Duymelinck, der zweimal die Führung vergab. Neun Minuten vor Schluss traf Jannik Meck aus 17 Metern ins linke Eck. TSV-Trainer Marco Wehr: „Wir haben ohne Stürmer gespielt.“

Tore: 1:0 Meck (81.). haz/gsd